"Alias 'Matamba' no estaba en el pabellón de máxima seguridad": funcionario del Inpec

Tras el escándalo de la fuga de alias 'Matamba' de la Cárcel La Picota, la seguridad en los centros penitenciarios del país está en velo. Para resolver lo que sucede dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Óscar Robayo funcionario de esta organización explicó qué es lo que sucede.

"Él no estaba en el pabellón de máxima seguridad (Matamba). Debía estar en la zona de narcotraficantes y esa decisión la toma el Inpec, no puede estar lejos del escape de Aida Merlano. Ayudas administrativas de generales del Inpec", narró Robayo.

Robayo denunció que la mayoría de personas que trabajan dentro del Inpec son trabajadores de las Fuerzas Armadas, ya retirados. Terminan encontrando a guardias y funcionarios con objetos extraños porque se les permite y ninguna medida ha servido. Debe haber un cambio a fondo por parte de las autoridades y funcionarios del Gobierno.

"El cambio no puede ser eliminar el Inpec, sino mucho más. Cuando no se organiza un sistema, no podemos hablar que algo se organice bien. Una cárcel que no tiene seguridad, no tiene cámaras pues pueden presentar fugas", dijo.

"Hay que denunciar que el Gobierno no ha hecho nada en las cárceles de Colombia, ellos tiene las herramientas que mejoren nuestro sistema carcelario. Una fuga es un escándalo, pero ellos no toman decisiones de fondo. Una reforma y eso no es la decisión. Hace poco vimos lo de Mattos y no pasó nada, solo cambiaron el director. No han tomado acciones de fondo", aseveró.