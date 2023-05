Álvaro Uribe dice que la juez que no precluyó su caso carece de pruebas y “omitió partes”

En un documento de 10 páginas, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, plasmó 90 puntos en los que asegura que es inocente y que la juez 41 penal del circuito de Bogotá , Laura Barrera, quien no precluyó el proceso por soborno y fraude procesal, carece de sustento probatorio.

El exjefe de Estado insistió en que no sobornó a testigos y que sus abogados mandaban toda la documentación recolectada a la Corte Suprema sin sesgo alguno y sin seleccionar entre informaciones, con el pedido de que se verificara.

Y se fue en ristre contra la juez, en la que nombró en el documento, de manera textual. "La señora Juez me hace partícipe de sobornos sin detenerse en hechos plenamente probados por las mismas interceptaciones que omite", indicó Uribe.

Según Uribe, siente tristeza de que Barrera se entusiasme para acusarlo de paramilitar, "a la par que da credibilidad al señor (Juan Guillermo) Monsalve; no obstante que presidí el Gobierno que desmontó el paramilitarismo como la señora juez, hija de los Llanos Orientales, lo sabe de fuente directa".

"Los Llanos Orientales, allí donde los informes de inteligencia publicados refieren a la señora Deyanira Gómez, que funge de víctima, como partícipe de la FARC; asunto que se desestimó en este proceso", relató el exmandatario.

Cabe destacar que un alegato no está regido bajo término, no es un recurso y no tiene una función específica, pero es un medio de comunicación procesal en el que el expresidente puede expresar sus inconformidades en este caso sobre la decisión de la juez.

“Vicky Jaramillo me comunicó que el recluso Monsalve estaba arrepentido porque había mentido contra mi hermano y contra mi persona. Nunca le solicité intervenir en el tema. Le pedí transmitirlo al doctor Diego Cadena, a quien solicité hacer la verificación. No tengo relación con la familia Williamson y no conozco al señor Pardo Hache", se leyó en el documento que presentará el expresidente.

Uribe también se refirió al exfiscal Eduardo Montealegre, quien dijo -según Uribe- de manera equivocada, que involucró a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y a exfuncionarios en este caso.

"Solamente al doctor (Diego) Cadena se le pidió la verificación y nunca le expresé que buscara al señor Pardo H o a persona determinada. Esta suposición de la señora juez carece de sustento probatorio", destacó.

El expresidente, en el documento, resaltó cuatro puntos, en los que enfatizó que su proceso judicial siempre tuvo tinta política, específicamente sancionaron al exrepresentante Álvaro Hernán Prada, por escribir un artículo político en defensa del exmandatario en un periódico del Huila.

"Es un proceso político, el magistrado (José Luis) Barceló, ponente inicial y presidente de la Corte (Suprema), llamó a quienes intervenían en un programa político de radio, el día que me notificó la indagatoria, y les dijo que me tenían agarrado y que por eso yo renunciaba al Congreso", refirió Uribe.

Y es que según el exmandatario este es un proceso político en el cual los magistrados Barceló y Luis Hernández salieron en la televisión a hacer agitación política judicial en su contra.

