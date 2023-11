Anuncio de recorte presupuestal arriesga financiación de justicia digital: Carlos Edward Osorio

La Corte Constitucional declaró inexequible un parágrafo del artículo 19 de la reforma tributaria por vulnerar los principios de justicia y equidad tributaria, donde se prohibía la deducibilidad de la regalía sobre el impuesto a la renta, donde se impedía el tratamiento de gasto o costo.

Al respecto, el representante a la Cámara Carlos Edward Osorio, del partido Centro Democrático, explicó en Blu 4.0 los alcances de esta demanda ante el alto tribunal y que podría afectar el presupuesto de en la rama judicial.

Vale recordar que al conocerse la decisión del alto tribunal, el presidente Gustavo Petro indicó que se podría tener una alternativa para suplir esa falencia al recortar el presupuesto de la rama del poder público, ente ellas la justicia digital.

“Entonces el presidente desató su furia en Twitter. Expresó que había que recortar el presupuesto de las ramas del poder público en un claro mensaje a la rama judicial cuando es la cenicienta, entre otras cosas, de las ramas del poder público en materia presupuestal. ¿Nosotros, qué le hemos dicho? Por qué no revisa los gastos de funcionamiento de la rama ejecutiva, de todos esos ministerios innecesarios, de todas esas entidades burocratizadas que se han creado”, dijo el representante Carlos Edward Osorio.

Para el representante del Centro Democrático, el anuncio de Gustavo Petro se debe por “venganza” por parte de la decisión de la Corte Constitucional, pues el presupuesto nacional está cerca de 502.6 billones del presupuesto nacional y por eso propuso disminuir el presupuesto en esta rama.

“Claro que hay que hacer recortes, hay que hacer un ajuste presupuestal porque no habrá el ingreso proyectado, pero eso ocurre en todos los presupuestos. Muchas veces el ingreso esperado no se da o se da más del ingreso proyectado. Eso es normal. Pero la actitud pendenciera, vengativa, del presidente, es la que es censurable. Porque se muestra como un hombre irracional, que no reconoce una decisión de una instancia como lo es la Corte Constitucional (…) El presupuesto de la rama judicial es precario, es insuficiente, no atiende todas las necesidades que demanda la justicia, cuando seguramente a la rama legislativa estará también pensando en recortarle. Pero cuando la rama ejecutiva tiene el mayor porcentaje de los recursos, pero además con la creación de un sinnúmero de entidades, si usted revisa el Ministerio de la de la Igualdad, la mayor cantidad de recursos son para funcionamiento, no para inversión, tiene cinco viceministerios”, añadió el representante.

Osorio manifestó que no se puede “satanizar” a la rama judicial por una labor que hace la Corte Constitucional como órgano independiente que hace parte del Estado de derecho.

Asimismo, opinó que una reducción en el presupuesto en la rama digital afectaría a los ciudadanos de a pie que exigen mayor eficiencia en los procesos judiciales.