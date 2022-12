Aplazada declaración juramentada de Otto Bula en Comisión de Acusaciones

Bula envió una solicitud en la cual no argumenta el motivo de su no comparecencia, pero reitera que está comprometido con aportar información al caso, en el marco de la indagación preliminar por la denuncia que instauró el representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada en contra del presidente Juan Manuel Santos.



En ese orden, la corporación resolvió reprogramar la declaración para el próximo miércoles 31 de mayo a las nueve de la mañana. En caso de no comparecer, la Comisión pedirá al CTI que este sea conducido.



"No hubo excusa, simplemente dijo que no cómo si hubiera sido una invitación a un acto social. Le he pedido al presidente de la Comisión que la próxima citación utilice también la coerción. La Comisión de Acusaciones tiene la facultad, al igual que la Fiscalía, de utilizar las herramientas coercitivas que nos da la ley", precisó Prada.



Para este martes está citado además el ex gerente de la campaña Santos Presidente 2014, Roberto Prieto. El empresario Andrés Giraldo; la cónsul de Colombia en Los Ángeles, Araceli Rojas, y el contador de la campaña también fueron requeridos en el marco de esta indagación preliminar.



El demandante también solicitará a la Comisión que oficie al Inpec y a la Fiscalía para saber quiénes han visitado a Otto Bula durante el tiempo que lleva recluido, y que de alguna manera se podría inferir que han presionado al excongresista para, supuestamente, moldear su versión a favor del Gobierno.