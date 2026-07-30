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Blu Radio  / Judicial  / Aplazan imputación contra José Roberto Prieto por presuntos aportes no reportados a campaña Santos

Aplazan imputación contra José Roberto Prieto por presuntos aportes no reportados a campaña Santos

De acuerdo con la investigación, el expediente está relacionado con el presunto ingreso irregular de un aporte cercano a un millón de dólares durante la campaña presidencial que llevó a Juan Manuel Santos a la reelección en 2014, recursos que, según la Fiscalía, no habrían sido reportados ante las autoridades electorales.

Roberto Prieto
Roberto Prieto.
Foto: Suministrada El Espectador
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

Fue aplazada la audiencia que estaba prevista para este 30 de julio, en la que la Fiscalía General imputará cargos al exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, José Roberto Prieto Uribe, dentro de una investigación liderada por un fiscal especializado en lavado de activos.

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La diligencia corresponde a un nuevo proceso penal en el que el exdirectivo de campaña será procesado por los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la investigación, el expediente está relacionado con el presunto ingreso irregular de un aporte cercano a un millón de dólares durante la campaña presidencial que llevó a Juan Manuel Santos a la reelección en 2014, recursos que, según la Fiscalía, no habrían sido reportados ante las autoridades electorales.

juan manuel santos
Expresidente Juan Manuel Santos
AFP

La investigación sostiene que los aportes habrían estado destinados a financiar encuestas, estudios de opinión e investigaciones sobre la evolución y seguimiento de la candidatura presidencial de Santos, así como análisis sobre la percepción del electorado durante la contienda. En estos hechos aparecen mencionadas la constructora Odebrecht y la empresa Paddington Ventures.

Según el expediente, dichos estudios y análisis estratégicos constituyeron un aporte en favor de la campaña que debía ser incorporado dentro de la contabilidad electoral y reportado al Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, la Fiscalía sostiene que ese beneficio no fue incluido en los informes oficiales de ingresos y gastos presentados por la campaña presidencial.

Este nuevo proceso se suma a los antecedentes judiciales del exgerente de campaña. Prieto ya cumplió una condena de cinco años de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento público, dentro de una investigación relacionada con su intervención ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para favorecer la adjudicación de un contrato vinculado al proyecto vial Ruta del Sol.

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