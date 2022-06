Armando Benedetti guardó silencio en la investigación en su contra por presunto lavado de activos

Edgar Saavedra Rojas, defensor de Armando Benedetti , señaló que en la tarde de este viernes no se llevó a cabo la ampliación de la indagatoria contra el senador, debido a que se acogió al derecho constitucional de guardar silencio, porque hace casi seis meses se solicitaron unas pruebas para su defensa y, según el abogado, han decretado todas las pruebas menos las que solicitó Benedetti.

La citación estaba prevista por los delitos de presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en las que el senador ha declarado cerca de $3.000 millones de pesos ante la Dian y, según la Corte, las cuentas no concuerdan con sus ingresos como senador.

“Por lo que antes de Semana Santa recusamos a la magistrada por dejar vencer los términos, entonces la Sala de Instrucción reconoció que estaba en mora de decretar las pruebas. (…) Es el caso que vamos a cumplir seis meses de haber pedido las pruebas y no las han decretado”, señaló Saavedra.

Sin embargo, la Corte Suprema negó la recusación, porque ya había proyecto para realizar las pruebas.

Ante esto, el abogado reiteró que Benedetti no ha tenido la posibilidad de defenderse: “Ahora le hizo una imputación de lavado de activos y resulta que la pregunta que le hizo es relacionada, precisamente, con las pruebas financieras y bancarias que nosotros hemos pedido, entonces yo no veo cómo le imputan a un ciudadano una serie de delitos graves y no le dan la oportunidad de defenderse”.

Además, dijo que estarán esperando a que se decreten las pruebas para que el proceso pueda continuar.

