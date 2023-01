Así fue la agresión de Juan Fernando Barona a su pareja, según La Fiscalía

Blu Radio conoció el escrito de acusación de La Fiscalía General de la Nación en contra el periodista Juan Fernando Barona . El documento revela que el pasado 14 de octubre de 2022, sobre las 10:00 de la noche, el comunicador, su amigo Nicolás Vergara y la ciudadana brasilera Danielle Silveira, estaban en el Movistar Arena en un concierto de la banda uruguaya de música protesta: el Cuarteto de Nos.

Según la Fiscalía, Nicolás Vergara, amigo del periodista, insultó a Danielle y le dijo palabras como celosa y tóxica . Luego ella respondió revelando una infidencia que a Barona no le gustó. La pareja empezó a discutir y, posteriormente, en el testimonio se leyó que mientras Daniella se paró al baño, su novio y su amigo la dejaron sola y se fueron al apartamento, en donde el periodista vivía con la mujer.

Según el escrito de acusación, cuando Danielle llegó al apartamento e intentó ingresar, Barona trató de impedirle el ingreso. Volvieron a discutir y ella pidió que Vergara abandonara el apartamento, pero Barona la volvió a llamar loca y le pidió a su amigo que la ayudara a sacarla de su sitio de vivienda.

Mencionó la Fiscalía que el periodista la sujetó del pelo y del hombro izquierdo y Nicolás Vergara la tomó del hombro derecho. Entre ambos la sacaron del apartamento, la subieron al asensor y ahí sucedió la escalofriante escena de golpiza que se hizo viral en las redes sociales.

Posteriormente, y tal parece que es un detalle clave en el relato, Juan Fernando Barona le dio una instrucción a su amigo y este llegó con una papeleta y arrojó sobre el cuerpo de Silveira el contenido de la misma que, al parecer, es un polvo.

Después de la golpiza, ambos hombres arrastraron a la joven por el suelo del parqueadero. Nicolás Vergara se quedó en el edificio mientras Barona salió y en la calle la empujó y le propinó varios puños, según el escrito de acusación. Finalmente, Ella logró huir y un vigilante del sector la ayudó y llevó a dos policías del cuadrante, quienes la auxiliaron.

Danielle, la brasilera que recibió la golpiza por parte del periodista y su amigo, Nicolás Vergara, habló con Blu Radio y afirmó que tuvo que irse de Colombia porque fue amenazada.

"El daño generado fue muy grande. Me tuve que ir del país donde me encontraba viviendo y haciendo negocios de trabajo y retornar al mío por miedo, amenazas, y vergüenza . Tuve que abandonar mi gran sueño de una carrera profesional latinoamericana, la cual estaba siendo construida en Colombia", manifestó.

Del mismo modo, indicó que "duele saber que los agresores hasta el momento están impunes, viviendo sus vidas normalmente y que la justicia aún no se ha hecho. Con esto queda demostrado que no sirve de mucho denunciar a los agresores, porque la justicia no se hace a tiempo. Por eso hay víctimas mortales de estos delitos".

Por estos hechos, la Fiscalía acusó formalmente al periodista y exempleado de Noticias Uno, Juan Fernando Barona Fernández y a Willian Nicolas Vergara, por violencia intrafamiliar; no obstante, la audiencia de juicio oral será hasta el 6 de junio de 2023. Esta demora para el juicio, según la victima, ha generado miedo en ella, por las repercusiones del agresor o de su círculo social, pues Barona sigue en libertad y faltan cinco meses para la audiencia.

