Cae cabecilla disidente que extorsionaba a campesinos del Huila con videos en WhatsApp

Cuando dormía en una vivienda en zona rural de Pitalito, Huila , fue capturado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, alias ‘El Diablo’, presunto cabecilla del frente Rodrigo Cadete de las disidencias de Calarcá.

El operativo se realizó la madrugada de este jueves en una diligencia de registro y allanamiento en la vereda Palmito, en el corregimiento de Bruselas de Pitalito y, aunque este disidente trató de escapar, fue atrapado por los uniformados en su huida.

“A través de una operación coordinada con la Fiscalía General de la Nación y en articulación con las fortalezas y capacidades de nuestro Ejército Nacional, Fuerza Aérea y la Policía Nacional, se realiza esta captura importante de esta persona conocida con el alias de ‘El Diablo’, quien fungía como integrante frente Rodrigo Cadete”, dijo el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante del Departamento de Policía Huila.

Según las investigaciones, alias ‘El Diablo’, a través de panfletos extorsivos , amenazaba a comerciantes, campesinos y lideres comunales. Además, difundía material propagandístico del Frente Rodrigo Cadete con el fin de generar zozobra y consolidar el control territorial en esta zona del departamento.

“Alias ‘El Diablo’ seria el responsable de extorsiones, homicidios selectivos y amenazas especialmente a presidentes de Junta de acción comunal, ganaderos, cafeteros, comerciantes y campesinos de la región”, señalo el comandante del Departamento de Policía Huila .

Igualmente, se pudo establecer que utilizaba llamadas y videos intimidatorios para presionar a sus víctimas, a quienes citaba en zonas rurales donde ejercía su accionar delictivo. Así quedo evidenciado en un video de más de tres minutos de duración, donde se indica el valor que deben pagar los habitantes de la zona.

"Hola, buenas tardes para todos, este mensaje va para la vereda y por falta de internet no pudimos hacer video llamada, entonces les hago un enlace con un video, no compartirlo, solo mirarlo, no se comparte ni mucho menos. Siendo las 7:15 de la noches del día 28 del mes de enero del 2025 se le informa a toda la comunidad que toda finca pequeña pagará o ayudará con un bono de 300.000, finca mediana 400.000 y finca grande 500.000. Tienen plazo hasta el día 2 de febrero del mismo presente año, responsable el presidente de junta, recoger esos fondos para ayuda de material de intendencia, persona que no someta a tal dicho pagara 5 veces la multa", se señala en el video enviado por este disidente.

Pero, además, impone un “manual de convivencia” con los lineamientos de comportamiento que tenían que cumplir los pobladores, de lo contrario, debían pagar las multas establecidas por este grupo armado.

"Como siempre se ha hecho, se da permiso hasta las 10 :00 de la noche, persona que se encuentre en la vía no se responde por ella, persona que ande por ahí robando pagará cinco veces lo hurtado, viciosos y todo, tal presente que la comunidad seguirá saliendo a las vías a hacer mejoramiento. Lo que se les dicen que se le colabore es para comprar materiales de intendencia como botas, mercado y medicamentos para la salud. Ya dicho, me les retiro y un fuerte saludo para todos, espero que acaten las órdenes el presidente, el tesorero y todas las personas de la vereda", finaliza el mensaje.

A este disidente, al momento de su captura, le fue hallado en su poder un arma calibre 9 mm, una granada CL-307, un proveedor para fusil calibre 5.56, 17 cartuchos de diferentes calibres, panfletos alusivos al Frente Rodrigo Cadete y material de intendencia militar.