Cámara responde a ultimátum para resolver posesión de Santrich

Luego de que una juez diera 48 horas a la Cámara de Representantes para estudiar la excusa presentada por el exguerrillero Jesús Santrich el pasado 27 de julio, en la cual justificó su inasistencia a la posesión como congresista, la corporación respondió que dicha solicitud es inconsistente.

El presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, respondió esta orden de la juez 61 de Bogotá, Edith Alarcón. Aclaró que no puede dar estudio o trámite a ninguna excusa presentada por Santrich porque nunca se posesionó como congresista, por lo cual, los documentos o solicitudes que presente excusándose a las sesiones de representantes a la Cámara no tienen validez.

“Yo no puedo darle tramite a una excusa a quien no se ha posesionado como congresista. Le estamos aclarando ese punto a la señora juez informándole que le hemos dado contestación al señor Santrich y que, además, la Cámara ha sido clara en por qué no se ha posesionado. No es posible que la Presidencia haga un trámite formal a alguien que no se ha posesionado”, explicó Chacón.

Asimismo, aseguró que desde la dirección de la Cámara ha dado respuesta oportuna a todas las solicitudes del exguerrillero, así sea aclarándole la situación o negando sus peticiones.

