Campaña Petro: defensa del Gobierno pidió a CNE no votar ponencia para abrir investigación

Faltando tres días para que los magistrados del Consejo nacional electoral se sienten a evaluar la ponencia que pide abrir investigación al presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato por presunta violación de topes en la campaña Petro Presidente, la defensa del Gobierno pidió a la autoridad electoral que se abstenga de estudiarlo hasta que el consejo de estado resuelva la nulidad que habían pedido apelando al fuero del mandatario.

Recordemos que, según el consejo de estado, el CNE sí tiene competencia para investigar la campaña de presidente Petro, sin embargo, argumentando que esa competencia no existe, la defensa pide al CNE por ahora frenar la decisión hasta que resuelva la petición hecha al alto tribunal.

“De acuerdo con los anteriores argumentos, solicito, con todo respeto, a la Honorable Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, se abstenga de ejecutar la decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del seis (6) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), hasta tanto no se resuelva el incidente de nulidad, en subsidio de aclaración, en razón a que la ejecutoria material de dicha decisión, solo podría ser ejercida, hasta tanto se resuelvan los argumentos planteados por el suscrito en el mencionado incidente”, se lee en el documento.

Argumentan que, por tratarse de una decisión contra la que no procede recurso alguno, al presentarse la solicitud de nulidad y/o aclaración esta decisión no puede cumplirse hasta tanto no se resuelvan el incidente de nulidad y/o aclaración presentada.