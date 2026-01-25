Candidato al Senado señalado de ser mano derecha de Papá Pitufo responde a las pruebas en su contra

Este domingo 25 de enero, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló en exclusiva una investigación sobre los vínculos de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, señalado como el contrabandista más grande del país, con un candidato al Senado por el Partido de la U, quien sería su mano derecha.

Se trata de Camilo Gómez, un abogado oriundo de Córdoba, quien, según expedientes de la Fiscalía, mantendría una estrecha relación con ‘Papá Pitufo’ desde hace más de dos años. Audios, videos y el testimonio de un infiltrado revelaron cómo era la relación entre los señalados y la forma en la que operaban en distintos negocios.

De acuerdo con las imágenes de cámaras de seguridad reveladas, ambos estuvieron juntos en diferentes reuniones, con trago, comida y en lugares lujosos. En uno de los videos se les ve ingresando a un hotel en Cartagena; en otro, aparecen en un apartamento que Marín utilizaba para realizar encuentros.

En algunos audios clave se escucha a Gómez hablar con el infiltrado sobre la confianza que le tendría ‘Papá Pitufo’: “El man (‘Pitufo’) me tiene confianza, güevón, el man me tiene confianza. Marica, yo entro a sus casas. ¿Sabe una cosa? Cuando yo necesito carro, yo lo llamo y me los pone, güevón”, dice uno de los audios.



Otro de los registros revelados indica que Marín le habría entregado cerca de 300 millones de pesos a Gómez, presuntamente destinados a un hospital.



Infiltrado: ¿Qué le está debiendo usted a él (a ‘Papá Pitufo’)?

Gómez: “Una plata que me prestó. Estoy mirando a ver cómo le devuelvo esa mierda”.

Frente a estas revelaciones, la Unidad Investigativa contactó al Partido de la U para conocer su postura frente a las acusaciones. Jorge Jaraba, secretario general de la colectividad, indicó que “a todos los partidos lo que les interesa son las sentencias ejecutoriadas; eso nos alerta sobre no darle el aval a las personas, porque ponemos en riesgo la personería del partido”.

Por su parte, el candidato Camilo Gómez señaló que “no soy la mano derecha del señor Diego Marín. Lo conocí a él en el 2023; pero esa frase que se ha anunciado en medios hace parte de una investigación periodística que se aleja de la realidad”.

Al ser señalado por los audios, videos y pruebas que lo vinculan con Diego Marín, afirmó que: “En las conversaciones estamos en nuestra intimidad, lejos de sentirnos cuestionados o grabados por otras personas. En esa intimidad uno puede expresar cualquier situación sin ningún tipo de protocolo”.

El hombre calificó como “pura carreta” el tema de los sobornos a policías o amenazas a personas y aseguró que es “difícil de comprobar”. Además, indicó que, en relación con los 300 millones de pesos, se trató de un guion elaborado con el fin de identificar qué información llevaba el infiltrado.

Sobre los señalamientos del entonces director de la Dian, Luis Carlos Reyes, relacionados con una supuesta solicitud de Gómez para William Castellanos, exjefe de seguridad de Petro en la Dirección de Aduanas, el candidato al Senado afirmó que “nosotros nunca fuimos a pedirle que nos diera un amparo con hojas de vida. Las veces que fuimos fue para llevar información que el señor Galvis (infiltrado) quería que tuviera”.

Finalmente, Gómez aseguró que nunca ha sido llamado por la Fiscalía a una entrevista, interrogatorio o proceso, pese a las evidencias reveladas. “Sostengo que es una persona sensible, creyente, y confío en Dios en que su situación la podrá aclarar”, afirmó sobre ‘Papá Pitufo’.