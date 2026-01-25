En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Disidencias Calarcá
Concierto Bad Bunny
Aranceles de Ecuador
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Candidato al Senado señalado de ser mano derecha de Papá Pitufo responde a las pruebas en su contra

Candidato al Senado señalado de ser mano derecha de Papá Pitufo responde a las pruebas en su contra

El candidato al Senado aseguró que nunca ha sido llamado por la Fiscalía a una entrevista, interrogatorio o proceso, pese a las evidencias en su contra. “Sostengo que es una persona sensible, creyente, y confío en Dios en que su situación la podrá aclarar”, afirmó sobre Papá Pitufo.

Candidato a senado señalado de ser mano derecha de Papá Pitufo responde a las pruebas en su contra
Candidato a senado señalado de ser mano derecha de Papá Pitufo responde a las pruebas en su contra
Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad