Captan en video al ‘violador del Modelo Norte’, terror de las mujeres en Bogotá

En un video de seguridad quedó registrado un hombre señalado de ser un violador en serie que sumaría al menos cuatro víctimas en el sector de Barrios Unidos.

Según testigos y autoridades, el supuesto agresor sexual comete sus fechorías de 4:00 de la madrugada a 7:00 de la mañana en inmediaciones del barrio Modelo Norte y el parque Simón Bolívar.

“Este hombre me aborda por la espalda, aprovechando un momento donde la gente como viene y va yo quedo sola. Él me aborda por detrás con un cuchillo tipo ‘patecabra’, me tomó por el cuello, me dijo que no me hiciera matar y que cruzara el separador de la [calle] 60. Allí, entre los árboles, me accede sexualmente”, denunció una de las víctimas del hombre conocido como ‘el violador del Modelo Norte’.

Al parecer, el peligroso violador aprovecha la vegetación de parques de la zona para esconderse y cuatro mujeres han denunciado ser sus víctimas. Una de ellas tiene 73 años de edad.

