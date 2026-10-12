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Blu Radio  / Judicial  / Capturada alias ‘Lucía’, una de las presuntas responsables del atentado a dos guardianes del Inpec

Capturada alias ‘Lucía’, una de las presuntas responsables del atentado a dos guardianes del Inpec

La mujer es señalada de ser coordinadora y financiera de la banda ‘Los Pepes’ y contaría con más de ocho años de trayectoria criminal.

Alias 'Lucía'
Alias 'Lucía'
Foto: Policía
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura de Juliánis Paola Altamar Medina, conocida con el alias de ‘Lucía’, señalada de ser coordinadora y financiera de la banda criminal ‘Los Pepes’, en Barranquilla.

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De acuerdo con la información entregada por el mandatario, la mujer fue capturada en flagrancia este lunes 12 de octubre en el barrio Caribe Verde, durante un operativo adelantado por unidades de la SIJIN y SIPOL, en coordinación con la Fiscalía Seccional Atlántico. La detención de alias ‘Lucía’ se produjo por el delito de fuga de presos.

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Según el presidente, esta mujer tendría más de ocho años de trayectoria criminal y sería la pareja sentimental de alias ‘Gomelo’, señalado como hombre de confianza de Digno Palomino, quien es identificado por las autoridades como cabecilla principal de esa estructura delincuencial.

Una de las principales líneas de investigación de las que informó el mandatario, es la posible participación de alias ‘Lucía’ en la coordinación del atentado ocurrido el pasado 10 de octubre contra dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El ataque dejó heridos a los dragoneantes Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín, quienes fueron atacados por hombres armados cuando se movilizaban en motocicleta, después de terminar su turno en la Penitenciaría El Bosque, en Barranquilla.

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El mandatario destacó además, que durante el procedimiento de captura de alias ‘Lucía’, las autoridades incautaron un teléfono celular iPhone. Según explicó el presidente, en una revisión preliminar del dispositivo se observaron panfletos con características similares a los utilizados para intimidar a los guardianes del Inpec previo al atentado.

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El hallazgo será materia de verificación dentro de la investigación para determinar el origen de esos documentos y establecer si tienen relación con el ataque armado.

“Durante el procedimiento se incautó un iPhone. En una revisión preliminar se observaron panfletos con un estilo similar al de los utilizados para intimidar a los guardianes. Seguimos trabajando para esclarecer el atentado y establecer todas las responsabilidades”, dijo el mandatario en el mensaje de su cuenta de X.

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Finalmente, el mandatario aseguró que las autoridades continuarán trabajando para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

“Vamos a extirpar el cáncer del crimen para liberar a Colombia de una buena vez”, señaló el presidente De La Espriella.

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