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Blu Radio  / Nación  / Presidente De La Espriella y el secretario de Estado Marco Rubio hablaron por teléfono este lunes

Presidente De La Espriella y el secretario de Estado Marco Rubio hablaron por teléfono este lunes

A través de una llamada telefónica, de aproximadamente 15 minutos, el jefe de Estado volvió a compartir los intereses de mantener una relación cercana con Estados Unidos.

De La Espriella y Marco Rubio.
De La Espriella y Marco Rubio.
Foto: Presidencia - Joel González
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella conversó este lunes por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la situación del país y los desafíos en materia de seguridad, cooperación y estabilidad regional, informó la Presidencia.

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La conversación se extendió cerca de 15 minutos, según un comunicado del Gobierno nacional, que no detalló los asuntos específicos abordados por los dos funcionarios.

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Durante el diálogo, precisa la información oficial, ambos "destacaron la importancia del apoyo mutuo, la cooperación bilateral y el fortalecimiento de las relaciones estratégicas" entre los dos países.

La Presidencia señaló que el contacto permitió intercambiar perspectivas sobre el contexto del país y los asuntos de interés común, particularmente en materia de seguridad y estabilidad regional.

Abelardo De La Espriella y Marco Rubio
Abelardo De La Espriella y Marco Rubio
Foto: Presidencia

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El Gobierno de De La Espriella reiteró además su compromiso de mantener una comunicación directa y permanente con Washington y de fortalecer los mecanismos de cooperación para afrontar los desafíos compartidos.

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Desde su llegada al poder, el pasado 7 de agosto, De la Espriella ha impulsado un acercamiento con Washington tras las tensiones que marcaron la relación bilateral durante el mandato de Gustavo Petro (2022-2026) y la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Ese acercamiento tuvo uno de sus principales hitos el pasado 8 de septiembre, durante la visita de Rubio a Barranquilla, en la que ambos Gobiernos definieron los llamados Acuerdos de Barranquilla, una hoja de ruta centrada en la recuperación económica, la seguridad y la cooperación regional.

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En ese encuentro se firmaron dos memorandos de entendimiento sobre el suministro y procesamiento de minerales críticos y tierras raras, y la cooperación estratégica en energía nuclear civil.

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