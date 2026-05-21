Capturados por caso Yulixa Toloza no serían extraditados a Colombia: exminjusticia explica por qué

Las capturas en Venezuela de tres personas señaladas de participar en la desaparición y muerte de Yulixa Toloza abrieron un nuevo capítulo judicial en uno de los casos que más conmoción ha generado en Bogotá durante los últimos días.

Sin embargo, aunque la Fiscalía colombiana anunció que avanzará en los trámites para pedir su extradición, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago advirtió que la entrega de los capturados a Colombia sería prácticamente inviable por las normas constitucionales venezolanas.

Según explicó Buitrago, la Constitución de Venezuela, específicamente su artículo 69, y el Código Penal de ese país prohíben la extradición de ciudadanos venezolanos. Los tres capturados, dos hombres y una mujer, son de nacionalidad venezolana y fueron detenidos en territorio de ese país, luego de huir tras la muerte de Toloza, ocurrida después de un procedimiento estético en una clínica clandestina del sur de Bogotá.

La exministra señaló que, aunque la extradición tendría enormes obstáculos legales, sí existe la posibilidad de que las autoridades venezolanas asuman directamente el proceso penal. Para ello, Colombia deberá enviar el material probatorio recopilado por la Fiscalía, incluyendo evidencias, testimonios y elementos técnicos relacionados con los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, conductas que también están tipificadas en la legislación venezolana.



“Lo que se necesita es que se solicite a Venezuela investigar a estas personas por esos delitos, trasladando el material probatorio y asegurándose de que cumpla los estándares exigidos en ambos sistemas judiciales”, explicó Buitrago. En ese escenario, serían la Fiscalía y los jueces venezolanos quienes asumirían la investigación y eventual juzgamiento de los detenidos, mientras Colombia actuaría como país requirente y colaborador en el intercambio de pruebas.

Los capturados fueron ubicados en los estados de Portuguesa y Aragua, en Venezuela, tras la activación de mecanismos de cooperación internacional e interceptaciones coordinadas con Interpol. Entre los detenidos estarían los administradores de la clínica estética Beauty Láser donde Toloza fue sometida al procedimiento y un hombre señalado de practicar la intervención sin contar con formación médica profesional.