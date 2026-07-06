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Blu Radio  / Judicial  / Capturan a hombre por lanzar de un octavo piso a una perrita en Dosquebradas

Capturan a hombre por lanzar de un octavo piso a una perrita en Dosquebradas

El hecho ocurrió en medio de una discusión con su pareja. La mujer denunció ante las autoridades que, además de arrojar al animal al vacío, el hombre también la agredió física y verbalmente.

Perrita que fue lanzada de un octavo piso.
Perrita que fue lanzada de un octavo piso.
Suministrada.
Por: Cristian Zuluaga
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

La Policía capturó en la mañana de este lunes 6 de julio a un hombre señalado de lanzar la perrita de su pareja sentimental por la ventana de un apartamento ubicado en el octavo piso del edificio Majestic II, en Dosquebradas, Risaralda.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en medio de una discusión con su pareja. La mujer denunció ante las autoridades que, además de arrojar al animal al vacío, el hombre también la agredió física y verbalmente.

La perrita murió de manera inmediata, debido al fuerte impacto contra el suelo.

Tras conocer lo sucedido, uniformados de la Policía llegaron al lugar y capturaron al presunto responsable.

El hombre deberá responder por los delitos de violencia intrafamiliar y por maltrato animal, conforme a la Ley Ángel, que fortaleció las sanciones contra quienes cometan actos de crueldad contra los animales en Colombia.

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