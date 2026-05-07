Capturan al alcalde de Villa de Leyva por presunta exigencia de coimas en licencias

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación capturaron al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, por su presunta responsabilidad en el delito de concusión en concurso homogéneo y sucesivo.

El procedimiento judicial se realizó durante la mañana en la plaza central del municipio, cerca de la sede de la Alcaldía, donde las autoridades hicieron efectiva la orden de captura y le notificaron formalmente la decisión judicial que pesaba en su contra.

De acuerdo con la investigación previa, los hechos están relacionados con una denuncia presentada el 28 de abril de 2026 por María Solarte Daza, representante legal de Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S. Según el expediente, la empresaria señaló que el mandatario local le habría exigido una suma de dinero equivalente al 20 % del valor de una licencia de urbanismo y construcción, cuyo monto rondaría los 480 millones de pesos.

Capturan al alcalde de Villa de Leyva. Foto: CTI

La denuncia fue asumida por servidores del Grupo Gaula Élite y del Grupo de Investigaciones y Estrategias Especiales, bajo coordinación de la Fiscalía 74 especializada de la Unidad de Impacto Nacional de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Con base en los elementos recopilados durante la indagación, las autoridades obtuvieron el aval judicial que permitió la expedición de la orden de captura contra el alcalde.



Además de la detención del mandatario municipal, las autoridades adelantaron diligencias de registro personal autorizadas por un juez de control de garantías contra Luis Fernando Cárdenas Rico, secretario de Planeación; William Yesid Molina García, inspector segundo de Policía; y un particular vinculado a la investigación.

Durante esos procedimientos fueron incautados dispositivos celulares que serán sometidos a análisis dentro del proceso penal para establecer posibles comunicaciones o elementos de prueba relacionados con las presuntas exigencias económicas denunciadas.

Ahora, el alcalde capturado deberá comparecer ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía expondrá los elementos recopilados y solicitará la legalización de la captura y las medidas correspondientes dentro del proceso judicial.