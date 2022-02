Carlos Mattos dice que pagó 20 millones de pesos a Gonzalo Guillén, el periodista lo niega

El empresario Carlos Mattos firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que se comprometió a pagar 56 meses de prisión en un recinto carcelario, así como a pagar una indemnización de un millón de dólares a ente acusador y otro millón de dólares la Rama Judicial.

En su declaración, Mattos aseguró que contrató al periodista Gonzalo Guillén, para “que buscara la manera de desacreditar y encontrar la manera de que perdieran credibilidad tanto el grupo Eljuri como los funcionarios de la Fiscalía General de la nación que venían inevstigándome". Según el empresario, por los servicios del comunicador pagó una suma de 20 millones de pesos, así como "el pago de los tiquetes aéreos que em eran solicitados por dicho periodista".

La prueba del supuesto pago, proporcionada por Mattos, es un recibo con fecha del 12 de julio del 2019 que dice “honorarios Gonzalo G”. Seg´ún el empresario, el documento comprueba el desembolso a Guillén para que desacreditara a la Fiscalía. El recibo ya está en poder del ente acusador, que establecer su veracidad. En diálogo con BLU Radio, el periodista negó el pago.

“Ese recibo no es prueba de nada, debería tener mi firma donde dice recibido. Me imagino que Mattos lo entregó a la Dian y que pertenece a su contabilidad. Mattos dice que yo lo consigné en mi cuenta Bancolombia, yo nunca he tenido una cuenta allí. Entonces, ¿cómo hago con una factura que no dice nada, que yo no he firmado y con un cheque que es al portador?”, dijo.

Guillén, adicionalmente, sostuvo que la inculpación en su contra por parte de Mattos obedece a un requisito que le impuso la Fiscalía para que hablara en su contra para que se le otorgara el preacuerdo.

“El fiscal general dijo que no le iba a hacer un preacuerdo, pero los fiscales sinvergüenzas de Odebrecht, que son los fiscales de este caso, a los que he denunciado sistemáticamente, le dijeron al fiscal que si hacían un preacuerdo me podrían ensuciar a mi . Mattos aceptó porque es un delincuente que está esperando que lo pongan libre por haber comprado a dos jueces y quién sabe a cuántos mas. Entonces, vienen con el cuento que me pagaron 20 millones de pesos que para desprestigiar a la Fiscalía, pero la Fiscalía se desprestigia sola. La Fiscalía, siempre lo he dicho, es una oficina de cobros de la mafia y aquí se está probando eso”, dijo.

Mattos entregó el recibo a la Fiscalía como parte de su colaboración con la justicia ya que fue beneficiario de un preacuerdo. En marzo, un juez de conocimiento deberá avalar o rechazar el preacuerdo que le otorgó la Fiscalía en el que acepta su responsabilidad en el delito de cohecho por haber sobornado a jueces de la República y en el que le fijan una condena de 32 meses y una multa de 30 millones de pesos.

El 'caso Mattos'

El llamado 'caso Mattos’ arrancó en 2015 cuando la casa matriz de Hyundai en Corea rompió relaciones luego de 25 años con la casa automotriz en Colombia, para darle el puesto a la empresa Neocorp del grupo ecuatoriano Eljuri, por lo que Mattos interpuso una demanda civil en 2016 mostrándose en desacuerdo con esta decisión, luego de una demanda civil que interpuso, Mattos logró ser el único autorizado en Colombia para hacer negocios con Hyundai Motor Company.

En la negociación con la justicia colombiana, el empresario aceptó que Neocorp sería el encargado de la distribución de Hyundai para Colombia. Sin embargo, años después se conoció a través de una condena de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que el favorecimiento de esta demanda de parte del juez Reinaldo Huertas, se dio a cambio de cerca de 2.000 millones de pesos.