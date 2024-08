Casa por cárcel para motociclistas que arrollaron dos jóvenes en vía Sibaté, Cundinamarca

El pasado 28 de junio de 2024, dos jóvenes, identificadas como Laura Daniel Gómez y Karen Martínez, perdieron la vida cuando fueron arrolladas por un grupo de moteros que se desplazaba en la vía Sibaté-Soacha, Cundinamarca, quienes fueron sentenciados este 20 de agosto a una condena de casa por cárcel preventiva.

Fue la juez quinta del penal municipal la que condenó a Diego Andrés Cuéllar Durán y James Esteban Satoba Ávila, mientras se terminan de determinar los hechos de este caso, debido a que los tres evadieron las normas de tránsito y abandonaron a las dos heridas en el sitio.

"Ella salió de trabajar a las 10:00 p.m. Fueron a Sibaté con el novio y unos amigos, iban en dos motos por el carril lento, cuando de pronto unas motos pasaron a toda velocidad, una la hizo caer y las que iban atrás pasaron por encima de ella y me la mataron", relató el padre de Karen.

Foto: suministrada.

No aceptan cargos por el delito

Aunque desde un comienzo los motociclistas se acercaron a la Fiscalía para resolver este caso, del cual aseguran ser inocentes, el ente investigador aseguró que los hechos siguen siendo materia de investigación y, por ende, se determinó la casa por cárcel mientras determinan su total responsabilidad.

"Por eso, el mismo día viernes antes de las 24 horas, no habían transcurrido sino promedio como de 12 horas, se fueron a presentar para los respectivos exámenes demostrar de que no había ni alcoholemia ni drogas nada estaban limpios porque no no consumen nada de eso" dijo el abogado defensor de los tres motociclistas, en Blu Radio, cuando se le preguntó por este caso.

Sin embargo, ante la Fiscalía, Leonardo Marín Rubiano, Diego Andrés Cuellar Durán y James Esteban Satoba Avila no aceptaron cargos por homicidio que cobró la vida de estas dos jóvenes. Por estos hechos, el ente buscará cárcel para los tres jóvenes, que, por ahora, tendrán esta medida preventiva.