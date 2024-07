Motociclistas implicados en muerte de mujeres por accidente en vía Sibaté se entregarán

Una parte del grupo de los motociclistas involucrados en el accidente vía Sibaté - Soacha, Cundinamarca, en el que murieron las dos mujeres que se movilizaban en una motocicleta, se entregará a la justicia.

De acuerdo con el abogado de los motociclistas, cuatro de ellos se presentaron a la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Soacha y fueron recibidos mediante interrogatorio. Sin embargo, se está buscando a los tres que provocaron este lamentable accidente que arrollaron a las dos jóvenes y les causaron la muerte.

Velocidad y omisión por auxilio

En conversación con Blu Radio, el defensor de los implicados explicó que la velocidad a la que transitaba el grupo de moteros está "por demostrarse porque no se sabe exactamente", pero "por suerte hay una cámara de velocidad en el sector".

En ese sentido, los acusados están a la espera de que las autoridades competentes determinen cuál era la velocidad exacta, que será parte fundamental en la investigación.

En cuanto a los señalamientos por omisión de socorro después de que se registrara el lamentable accidente, el abogado aseguró que sí hubo por parte de uno de sus representados, que "se quedó y fue el que trató de llamar a la ambulancia".

"Cuando se dio cuenta que ya le estaban llamando, él estuvo ahí presente. Lo que pasa es que el Luis Alejandro se llama él, justamente él se puso nervioso porque llegó otro grupo de moteros mucho más grande, todos los carros y le empezaron a echar fue la culpa a él", detalló.

Gracias a un video grabado desde un camión se conoció cómo fue que el siniestro se presentó y quedaron las imágenes de los conductores arrollándo a las jóvenes que perdieron la vida. El abogado dijo que no ha hablado con los directos responsables y no sabe por qué huyeron.

"No sabría decirle, porque con ellos si no he hablado nada ni nada de eso, solamente puedo hablar de mis representados. Nos fuimos a presentar, cuando no nos recibieron fue el día viernes que no había fiscal de turno, pero el día sábado a las 8:00 de la mañana nos atendió la fiscal de conocimiento que estaba en el de turno", aseveró.

¿Estaban en estado de embriaguez?

El abogado también manifestó que los motociclistas estaban en una rodada en La Mesa, Cundinamarca, y el accidente ocurrió cuando se devolvían para sus casas. Aseguró que no estaban ni alcoholizados ni drogados.

"Por eso, el mismo día viernes antes de las 24 horas, no habían transcurrido sino promedio como de 12 horas, se fueron a presentar para los respectivos exámenes demostrar de que no había ni alcoholemia ni drogas nada estaban limpios porque no no consumen nada de eso", sentenció.

Ahora, los conductores que se presentaron ante la justicia esperarán el llamado de la Fiscalía, mientras que los otros tres "si no sabría decir qué va a impulsar la Fiscalía de proceso".