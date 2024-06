Hablan moteros del grupo que arrolló a joven en vía Sibaté: "nos sentimos mal"

Varios grupos de moteros de Bogotá han manifestado su rechazo ante lo que calificaron como una irresponsabilidad por parte del grupo de motociclistas que causó el fatal accidente en el que perdió la vida la joven de 20 años, Karen Martínez.

Incluso organizaron una velatón a la que asistieron familiares de la joven fallecida. Karen junto a su amiga Laura Daniel Gómez, fueron tumbadas y arrolladas por un grupo de moteros que se desplazaba a gran velocidad entre Sibaté y Soacha.

Hablan algunos moteros que estuvieron en el accidente



Ante las cámaras de Noticias Caracol, Luis Alejandro Muñoz, miembro del grupo de moteros que causó el fatal accidente, aseguró que se presentará a la Fiscalía en las próximas horas.

Según sus declaraciones, él conducía justo detrás de quien tumbó a las jóvenes, se detuvo unos minutos y luego se fue del lugar.

"Le consultamos por qué se fue, pero realmente después de que se hizo la llamada de la ambulancia, pues que me dijeron que ya la habían llamado, empezaron a llegar más coches y otro grupo de moteros. Yo no tuve la culpa. Pues, lógicamente, uno que hace, pues trata uno de mirar qué hace, por eso decidimos irnos," explicó Muñoz.

Nicole Dayana, quien iba como pasajera en una de las motocicletas, dijo que todos lamentan mucho lo ocurrido.

Nos sentimos mal, sentimos que eso no tuvo que haber pasado, nos sentimos mal expresó.

El líder del grupo al que pertenece el motero que causó el accidente, quien iba varios metros adelante, se enteró mucho después de lo ocurrido.

"Sí, claro que sí, eso no se puede negar. Uno con una moto se emociona, se deja llevar de las emociones, pero sí llevamos una velocidad no moderada," admitió.

Los conductores de las motos vinculadas al accidente se presentaron en la Fiscalía de Soacha, pero no hubo un fiscal que se encargara del caso.

"Es lo que veníamos a aclarar hoy aquí a la Fiscalía, pero en este momento no hay fiscal asignado, no está el fiscal de turno, solamente está el investigador del CTI, razón por la cual no nos pudo atender," sostuvo el abogado de varios de los implicados.

Andrés, el papá de Karen, afirmó: "Desgraciadamente, tienen que pasar cosas así. Redes sociales, videos, y al verse de pronto maniatados, entonces ahí sí tomaron la decisión de entregarse. Lo leal y lo honesto debería haber sido dar la cara en ese mismo momento."

Los moteros y sus representantes aseguraron que regresarán el martes a la Fiscalía para continuar con el proceso.