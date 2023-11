Caso Nicolás Petro: Corte Suprema abre investigación preliminar contra Agmeth Escaf y Pedro Flórez

La Corte Suprema abrió investigación preliminar contra los congresistas Agmeth Escaf y Pedro Flórez tras señalamientos de Nicolás Petro sobre presunta financiación irregular de la campaña del actual presidente, Gustavo Petro.

Así lo dio a conocer Escaf quien en sus redes sociales compartió la notificación oficial de la alta corte: "Soy la primera persona interesada en que esto se esclarezca y por ello agradezco que esta investigación arranque ya para poder demostrar mi inocencia lo antes posible”, agregó en la publicación.

Cabe recordar que en la primera semana de octubre se filtró el interrogatorio que la Fiscalía le practicó a Nicolás Petro cuando accedió a colaborar en medio del proceso por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y allí salpicó a varias personas cercanas al Gobierno, entre ellas Escaf, la primera dama Verónica Alcocer y el empresario Christian Daes y hasta la misma.

A partir de esto, la misma Fiscalía le había pedido a la Corte que revisara el caso, pues se trataba de congresistas con un fuero y era necesario determinar si habían cometido algún delito.

Ahora, los magistrados escucharán a Agmeth Escaf y Pedro Flórez, para determinar si es cierto o no que ayudaron a recibir dinero de empresarios para la campaña y no fueron reportados en las cuentas oficiales.

Ya ante estas acusaciones, Escaf había respondido negando cualquier irregularidad.

"Que Nicolás Petro me nombre en una cosa en la que nada tengo que ver para beneficiarse de un principio de oportunidad y lavarse sus manos, no es asqueante, es risible. Me parece que en ese momento estaba dolido y mal asesorado", dijo el representante en sus redes sociales.

