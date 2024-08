Caso Odebrecht: ya son cuatro intentos fallidos de Fiscalía para imputar a pieza clave

El 26 de agosto de 2024, el juez 50 Penal del Circuito de Bogotá, con función de Segunda Instancia de Control de Garantías, confirmó la decisión del juez 39 Penal Municipal de negar la solicitud de la Fiscalía para declarar en contumacia al empresario brasileño Amilton Hideaki, directivo de Odebrecht. Este fallo supone un revés para la Fiscalía, que desde abril de 2024 ha intentado avanzar en el proceso penal contra Hideaki en ausencia del empresario que está en Brasil colaborando con la justicia de su país.

El juez 39 Penal Municipal de Bogotá, el 26 de abril de 2024, rechazó la solicitud de la Fiscalía de proceder en contumacia debido a repetidos problemas técnicos que impidieron la realización de las audiencias de imputación desde Brasil, donde reside el empresario. La Fiscalía argumentó que el caso corría el riesgo de prescribir si no se tomaban medidas, insistiendo en que "no se puede seguir esperando de manera indefinida". No obstante, el juez consideró que Hideaki había demostrado disposición para cumplir con las citaciones, y que los inconvenientes técnicos no eran motivo suficiente para proceder sin la presencia del señalado.

El abogado defensor de Hideaki, Jaime Granados, sostuvo que la Fiscalía debía respetar los acuerdos de cooperación internacional vigentes entre Colombia y Brasil, subrayando que el traslado de las diligencias a Brasil, conforme al convenio de Cartagena, era la vía adecuada para continuar con el proceso.

Este caso está relacionado con el escándalo de corrupción de Odebrecht, uno de los más grandes de América Latina. La Fiscalía ha intentado imputar a Hideaki por delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, considerándolo una figura clave en la red de sobornos que Odebrecht utilizó para asegurar contratos en Colombia. La primera solicitud de imputación contra Hideaki fue presentada en 2019 por el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, quien criticó la falta de acciones enérgicas contra los ejecutivos de la multinacional.