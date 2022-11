Cayeron con drogas los champeteros que alabaron al cabecilla de la banda 'Los Costeños'

John Vega Barreto, de 29 años, y Carlos Mario Delgado Izaquita, de 27, son los autores de la canción ‘Biografía’, pieza musical que describe apartes de la vida de ‘Digno’ Palomino, señalado de ser el jefe de la banda criminal ‘Los Costeños’ en el departamento del Atlántico y por quien las autoridades ofrecen hasta 50 millones de pesos en recompensa a quien permita su captura.

La canción es una champeta y da detalles de como creció ‘Digno Palomino’ junto a su familia y hermanos.

"Soy un joven de barrio que creció con muchos sueños, jugando con mis panas en el barrio Barlovento. Somos una familia numerosa de 10 hermanos, criados con valores por una madre humilde muy buena. Vivo y muero por todo los mios y orgullosamente soy un Palomino. Y aunque mi apellido han querido ensuciar y me llaman por un alias ‘Sebastian’, me están echando de delincuente , dicen que soy mala gente y me quieren presionar", son algunos de los apartes de la canción.

La captura de estos dos hombres se dio en medio de un allanamiento

en el corregimiento de Salgar, lugar en el que les encontraron 800 gramos de marihuana y $1.700.000 en efectivo.

Según el general Mariano Botero, comandante de la Policía Metropolitana, estos hombres en sus canciones hacen apología a delincuentes que son miembros de la banda ‘Los Costeños. El material se encuentra en manos de la Fiscalía, aseguró el oficial.