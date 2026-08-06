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Cayó hombre con arsenal de guerra en vía Buenaventura - Buga: tenía fusil, pistola y 600 cartuchos

El armamento, que era movilizado oculto en un vehículo, tendría como destino el norte del Cauca y, según las autoridades, pertenecería a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Cayó hombre con arsenal de guerra en la vía Buenaventura - Buga
Llevaba un parche alusivo a las Farc.
Foto: Suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Un operativo de control adelantado por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía sobre la vía Buenaventura-Buga permitió la captura de un hombre que transportaba un arsenal de guerra oculto en un vehículo particular. El procedimiento se realizó en el kilómetro 24, sector La Burra, jurisdicción del municipio de Buenaventura.

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De acuerdo con la Policía, el conductor del automóvil despertó sospechas al intentar evadir el puesto de control. Al percatarse de la presencia de los uniformados, realizó maniobras peligrosas, desvió el vehículo hacia una zona boscosa y posteriormente descendió para intentar escapar a pie. Sin embargo, fue alcanzado e interceptado por los policías pocos metros después.

Cayó hombre con arsenal de guerra en la vía Buenaventura - Buga
Tenía fusil, pistola y 600 cartuchos.
Foto: Suministrada

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Durante la inspección del vehículo, los uniformados encontraron en el baúl un costal que ocultaba un fusil Galil ACE SAR calibre 7.62 x 39 milímetros, siete proveedores para fusil, 580 cartuchos calibre 7.62, una pistola Glock 19 calibre 9 milímetros, un proveedor para esa arma, 14 cartuchos calibre 9 milímetros, un chaleco tipo arnés con un parche alusivo a las Farc, además de un teléfono celular marca Redmi. También fue inmovilizado el vehículo utilizado para transportar el material.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, mientras avanzan las investigaciones para establecer el origen del arsenal y determinar si existen más personas vinculadas con su transporte. “La incautación de este material de guerra evita que estas armas lleguen a manos de organizaciones criminales y fortalece la seguridad en las carreteras del país”, señaló el coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía.

Según la información recopilada durante el procedimiento, el cargamento había salido de Buenaventura y tenía como destino el municipio de Corinto, en el norte del Cauca. Las autoridades investigan la hipótesis de que el armamento pertenecería a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

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