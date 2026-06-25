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Blu Radio  / Judicial  / Cayó ‘Patilla’, ficha de inteligencia de disidencias en Meta: lo buscaban por triple homicidio

Cayó ‘Patilla’, ficha de inteligencia de disidencias en Meta: lo buscaban por triple homicidio

El integrante de las disidencias era requerido por las autoridades por los delitos de triple homicidio agravado, hurto y extorsión, y sería uno de los encargados de labores de inteligencia criminal para el bloque Amazonas.

Cayó ‘Patilla’, ficha de inteligencia de las disidencias de las Farc en Meta
Alias 'Patilla´.
Foto: Policía
Por: Felipe García
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

En desarrollo de operaciones militares conjuntas, el Gaula Militar Meta y la Policía lograron la captura por orden judicial de alias ‘Patilla’, integrante de la estructura 39 Arcesio Niño de las disidencias de las Farc.

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La operación se llevó a cabo en Villavicencio, Meta, luego de un trabajo de inteligencia e investigación que permitió ubicar y materializar la captura de este hombre, quien era requerido por las autoridades por los delitos de triple homicidio agravado, hurto y extorsión.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Patilla’ tendría un papel estratégico dentro de la organización criminal, al ser el encargado de desarrollar labores de inteligencia delictiva y coordinar actividades ilegales para el denominado Bloque Amazonas, estructura que mantiene injerencia en los departamentos de Meta, Casanare y Arauca.

disidencias de las FARC.jpg
Disidencias de las FARC.
Foto: imagen de archivo, EFE.

Las autoridades señalan que su accionar estaría relacionado con la planeación y ejecución de actividades ilícitas orientadas al fortalecimiento financiero, logístico y armado de esta organización, además del apoyo a las redes criminales que operan en la región.

La captura de alias ‘Patilla’ representa un importante golpe operacional contra la estructura 39 Arcesio Niño, al afectar sus capacidades de coordinación, sus redes de apoyo y su capacidad para ejecutar acciones delictivas en el suroriente colombiano.

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