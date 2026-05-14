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Blu Radio  / Judicial  / Combates en límites entre Huila y Cauca dejan seis disidentes muertos

Combates en límites entre Huila y Cauca dejan seis disidentes muertos

La operación militar, que sigue en desarrollo, se adelanta contra la estructura armada vinculada a alias ‘Iván Mordisco’.

Ataque a disidentes en Huila.
Por: Silvia Lorena Artunduaga
|
Actualizado: 14 de may, 2026

Al menos seis integrantes de las disidencias de las Farc habrían muerto este jueves en medio de combates que sostiene el Ejército Nacional contra miembros de la estructura Ismael Ruiz, en la vereda Mazamorra, zona rural del municipio de Belalcázar, Cauca, en límites con el departamento del Huila.

Según información preliminar, la operación militar se desarrolló tras labores de inteligencia de la Policía Nacional, Dijín, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que permitieron ubicar a este grupo armado ilegal, señalado de estar al mando de alias Fernando Gómez, quien al parecer sería uno de los presuntos disidentes abatidos.

Gómez había asumido el mando de la estructura, luego de la muerte en combates de alias ‘Libardo’, registrada en julio de 2025.

Sus integrantes serían responsables de intimidaciones y extorsiones contra campesinos, comerciantes y transportadores en varios municipios del Huila.

Acciones militares continuarán

El Ejército Nacional confirmó los hechos a través de su cuenta oficial en X y señaló que las acciones militares continúan en la zona para consolidar el área, verificar la situación, establecer plenamente la identidad de los disidentes muertos y garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes del occidente del Huila.

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