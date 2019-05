Por: Mateo Vahos, Blu Radio

Todo un drama vive una familia en Barbosa, norte del Valle de Aburrá. El pasado sábado, a través de WhatsApp les llegó el cartel de los presuntos delincuentes más buscados en Bello, por pertenecer al combo de Los Pachelly.

La sorpresa fue que en el cartel aparecía una foto del padre de esa familia, Carlos Mario Cataño Cataño, señalado de ser alias ‘La Firma’. Sin embargo, asegura que él es un comerciante y no un delincuente.

Esta familia en Barbosa buscó el cartel publicado por la Policía y descubrió que el aviso real de los más buscados en Bello fue alterado y editado y alguien puso su foto junto con las imágenes que oficialmente dieron a conocer las autoridades.

“Yo no le debo nada a nadie y ante las autoridades yo estoy limpio. El problema es que las bandas ahora todo el mundo sabe cómo están, en guerra. Que no me vayan a ver por ahí y me vayan a matar que yo no tengo nada que ver”, le dijo a BLU Radio el hombre que aparece en el cartel.

Carlos Mario tiene 45 años y con registros de Cámara de Comercio insiste en que él es un comerciante. Incluso, ya se acercó a la Fiscalía donde confirmó que no tiene ningún pendiente con la justicia y denunció lo que está pasando con su foto en el falso cartel.

Mientras encuentra cómo solucionar el problema, el hombre ha decidido no ir al municipio de Bello por miedo de que si vida corra peligro.

