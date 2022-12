Con macroimputación al ELN nos preparamos para justicia transicional: Fiscalía

El funcionario reveló que el trabajo se viene haciendo desde el año pasado porque “se acordó que la Fiscalía tenía que prepararse para el nuevo proceso de justicia transicional que podría darse y se inició el tema”. (Lea también: Fiscalía anuncia ‘macro imputación’ a integrantes de la cúpula del ELN ).

Reveló que los delitos datan de 1981 hasta el año pasado “y se priorizaron crímenes de guerra y lesa humanidad como secuestro, reclutamiento ilícito, violencia basada en género, entre otros”.

Aseguró que el objetivo de la Fiscalía es que no “vuelva a pasar lo de Justicia y Paz porque necesitamos tener un insumo en caso de tener una justicia transicional porque no queremos que nos pase lo que con los paramilitares que no tenían prontuario criminal”.

Hinestrosa afirmó que el trabajo se viene haciendo tanto para las Farc como para el ELN y “tiene dos aristas o dos posibilidades que son: si hay proceso de paz se le entrega al Tribunal de Justicia Transicional, y si no lo hay vamos a la justicia ordinaria”.

La Fiscalía anunció esta semana que la cúpula del ELN tendrá que responder por más de 15.800 hechos delictivos.

En la macroimputación se señala que los comandantes guerrilleros deberán responder penalmente por 126 ataques contra mujeres registrados en Arauca, Boyacá y Casanare.