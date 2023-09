Condenada a un año y cinco meses Luz Fabiola Rubiano, la mujer que llamó “simio” a la vicepresidenta

Fue condenada a un año y cinco meses Luz Fabiola Rubiano por insultar a la vicepresidenta Francia Márquez. La mujer que llamó “simio” a la alta funcionaria no irá a la cárcel porque no tiene antecedentes y su condena no supera los 4 años.

Dentro de la condena, la juez que lleva el caso aseguró que la mujer debe pagar una multa de 13 salarios mínimos al hallarse culpable de los delitos de hostigamiento agravado y actos de discriminación.

Todo esto se generó por un video que circula en redes sociales, del medio independiente Diáspora, en el marco de las manifestaciones contra las reformas del presidente Gustavo Petro, donde Luz Fabiola Rubiano, mientras era entrevistada, se despachó contra la vicepresidenta Francia Márquez.

Francia Márquez Foto: AFP

Fue en medio de una marcha que se desarrolló en Bogotá en septiembre de 2022, Luz Fabiola aseguró: "El simio ese porque puso un millón de votos se considera la verraca del paseo, pobre simio, los simios gobernando. Me refiero a Francia Márquez, es un simio, qué educación puede tener un negro, los negros roban, atracan y matan”.

La investigación contra Rubiano se dio después de que la Fiscalía la investigará por dar declaraciones ante varios medios de comunicación que habrían comprometido la dignidad y la integridad de la vicepresidenta Francia Márquez, a la comunidad afro e integrantes del Partido Comunista Colombiano.

“No es posible aceptar en Colombia ninguna expresión que fomente el racismo o que fomente cualquier tipo de violación a poblaciones que han sido históricamente discriminadas”, afirmó Francisco Barbosa, fiscal General de la Nación, en su momento.

¿Qué dijo Francia Márquez sobre esto?

En su momento, la vicepresidenta Francia Márquez aseguró que no pensaba reconciliar con Luz Fabiola Rubiano por este tipo de comentarios ya que, según ella, sería normalizar una práctica indebida en el país: "En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque, efectivamente, noté que conciliar y colocarle a que se retracte, no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial", dijo la mandataria en entrevista con RTVC.

