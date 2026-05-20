Condenan a alias 'Chipi' a 21 años por crimen de comerciante mexicano en Medellín

Un juez penal de conocimiento avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Elder José Arteaga Hernández, alias 'Chipi', señalado como uno de los principales articuladores del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. La Justicia lo condenó a 21 años de prisión por su participación en otro caso de asesinato, esta vez de un ciudadano mexicano el 30 de junio de 2024 en Medellín.

La decisión judicial se produjo luego de que Arteaga Hernández aceptara su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, dentro del proceso relacionado con el crimen del comerciante extranjero.

La víctima era un comerciante de productos tecnológicos de 54 años que se encontraba en un establecimiento del barrio El Poblado cuando fue atacado con arma de fuego. Según la investigación, el hombre recibió ocho disparos por parte de un sicario que ingresó al lugar para ejecutar el crimen.

Las evidencias recopiladas por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín indican que alias 'Chipi', señalado de coordinar una estructura delincuencial dedicada a homicidios selectivos en Bogotá y otras ciudades del país, viajó hasta Medellín para coordinar las acciones previas al atentado y definir el momento exacto en que debía ejecutarse el asesinato.



La Fiscalía sostiene que Elder José Arteaga Hernández habría participado directamente en la planeación del crimen y en la articulación de los responsables que ejecutaron el ataque armado contra el ciudadano mexicano.

Con esta decisión judicial, ya son cinco las personas condenadas mediante preacuerdos por el homicidio del comerciante extranjero en Medellín.

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Alias 'Chipi' también enfrenta otro proceso judicial relacionado con el magnicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay. En ese expediente, la Fiscalía y la defensa alcanzaron un nuevo preacuerdo mediante el cual aceptó su participación en la planeación del magnicidio y se expone a una condena de 26 años de prisión.

Se espera que el próximo mes un juez de conocimiento evalúe si avala ese nuevo acuerdo judicial dentro del proceso por el ataque contra el precandidato.