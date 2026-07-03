Condenan a congresista que obligaba a sus trabajadores a entregarle parte del salario recibido

La excongresista del Centro Democrático, Tatiana Cabello Flórez, fue condenada en primera instancia a 12 años de prisión por haber pedido parte del salario a cinco de los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL.

De acuerdo con la sentencia emitida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, los hechos ocurrieron durante el ejercicio de su cargo como representante a la Cámara, entre 2014 y 2017.

La entonces congresista aprovechó su poder de libre nombramiento y remoción para obligar a algunos de sus colaboradores a entregar parte de sus ingresos como condición para conservar sus empleos o acceder a mejores cargos. La excusa era que esos dineros serían usados para el mismo desarrollo de las actividades políticas y de campaña, sin embargo esto no se demostró.

La investigación estableció que Cabello no recibía directamente todo el dinero, sino que utilizaba intermediarios de confianza, entre ellos su asesora Luisa Fernanda Puerto Vela y su conductor Hernando Barón Ayala, quienes recibían pagos en efectivo, mediante transferencias bancarias o bajo la apariencia de gastos de una supuesta "caja menor".



Además, según la sentencia, la excongresista recurrió a aplicaciones de mensajería que eliminaban automáticamente las conversaciones y, cuando comenzaron las investigaciones, intentó justificar los pagos como préstamos personales e hizo firmar documentos de confidencialidad a algunos de sus colaboradores.

Las víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Nelsy Tirado Chacón, Sonia Astrid Blanco Reyes y Daniela Salazar Puerto. En algunos casos, como el de Daniela Salazar, las exigencias llegaron a representar casi la totalidad del salario devengado.

Como parte de la reparación de los perjuicios ocasionados, la sentencia ordenó indemnizar a las víctimas por las siguientes sumas:



Luisa Fernanda Puerto Vela: $112.731.867.



Lina Marcela García Pinto: $3.707.150 por perjuicios materiales, además de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales.



Nelsy Tirado Chacón: $51.176.310.



Sonia Astrid Blanco Reyes: $741.926.996.



Daniela Salazar Puerto: $32.840.193 por perjuicios materiales, además de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales.

Así mismo, la Corte ordenó que Cabello pague multa equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento de los hechos y le negó la posibilidad de acceder a la suspensión condicional de la pena o a la prisión domiciliaria, por lo que deberá cumplir la condena en un establecimiento carcelario.

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Por otra parte, tampoco podrá ejercer cargos públicos por cerca de 9 años. Ahora el proceso podrá ser apelado y según sea la decisión en segunda instancia, se ordenará su captura inmediata y el Inpec definirá el centro de reclusión al que será enviada.

