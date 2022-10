Condenan a Ernesto Manzanera a 4 años por accidente de tránsito que dejó 4 muertos

El juez quinto penal del circuito de Bogotá condenó a cuatro años y dos meses a Ernesto Manzanera por la muerte de cuatro personas de una misma familia durante un accidente de tránsito mientras conducía en aparente estado de embriaguez y con exceso de velocidad.

El accidente ocurrió el 2 diciembre de 2014 cuando Manzanera conducía su vehículo a una velocidad de 180 kilómetros por hora y colisionó con un campero en el cual viajaban Edilfonso Naranjo Forero y los hermanos César Augusto, José del Carmen y María Marlen Moreno Sánchez.

La Fiscalía señaló, además, que cuando ocurrió el accidente el joven huyó del lugar y no auxilió a las víctimas.

El cargo por el que fue condenado Manzanera es homicidio culposo tras haber indemnizado a las víctimas con 1.400 millones de pesos.

Edilberto Sánchez, uno de los familiares de las víctimas rechazó el monto de la condena.

“Yo no me siento contento por el tiempo que le dieron porque fue mucho el daño que nos hizo. Nosotros llegamos a un acuerdo económico con el abogado, pero eso no quiere decir que pagó lo que realmente vale una víctima”, dijo a la salida de la audiencia.

Manzanera, quien tiene el beneficio de casa por cárcel desde el 2015, seguirá cobijado con esta medida debido a que la pena es inferior a los ocho años de prisión. Está demostrado el arraigo familiar y, además, porque se tuvo en cuenta la indemnización que pagó. No obstante, deberá pagar una multa de 41,66 salarios mínimos legales vigentes.

Cuando Manzanera cumpla las tres cuartas partes de su condena podrá solicitar la libertad condicional. Es decir que en un año podría recuperar su libertad.