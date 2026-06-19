Condenan a más de 48 años a hombre que asesinó a su pareja y a sus dos hijas en Bosa

Un juez de conocimiento condenó a Cristian Camilo Valencia Hurtado a 48 años y 10 meses de prisión por el asesinato de su compañera sentimental y de las dos hijas de la mujer, crimen ocurrido el 24 de marzo de 2026 en un inmueble de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. El procesado aceptó su responsabilidad y fue hallado culpable del delito de feminicidio agravado, razón por la cual también se le negó cualquier beneficio o subrogado penal y se le impuso una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años.

Durante el proceso, la Fiscalía demostró que los homicidios ocurrieron en un contexto de violencia extrema contra las víctimas por su condición de mujeres y que los hechos estuvieron precedidos por un ciclo de violencia intrafamiliar y de género. La investigación permitió acreditar que el ataque se enmarcó en una dinámica de agresiones previas, aspecto que fue tenido en cuenta dentro del proceso judicial para sustentar la responsabilidad del hoy condenado.

Sin embargo, el ente acusador consideró insuficiente la pena impuesta y anunció la presentación de un recurso de apelación para solicitar una sanción más severa. El fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá argumentó que la dosificación de la condena no resulta proporcional frente a la gravedad de los hechos, al tratarse del feminicidio de tres mujeres, entre ellas una menor de edad.

La Fiscalía sostuvo que la valoración punitiva debe realizarse bajo una perspectiva de género y teniendo en cuenta la magnitud del daño ocasionado. En ese sentido, solicitó que el superior judicial revise la sentencia y aumente la pena impuesta a Valencia Hurtado, al considerar que los hechos constituyen un caso de extrema gravedad que amerita una respuesta sancionatoria más rigurosa.

