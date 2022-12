Condenan como persona ausente a exesposa de David Murcia por caso DMG

A las 9:00 de la mañana de este viernes, un juzgado especializado de la capital condenó por el delito de lavado de activos a Joane Ivette León Bermúdez, exesposa de David Murcia Guzmán, cabeza de la captadora ilegal de dineros DMG, pues la mujer era la vicepresidenta y accionista de la empresa.



El fallo también determina que los delitos de captación masiva y habitual de dinero y concierto para delinquir, por los que fue acusada por la Fiscalía, ya prescribieron.



Sin embargo, hay que recordar que desde el inicio del proceso la mujer no ha comparecido a las autoridades colombianas, por eso, hoy fue condenada como persona ausente.



Lo último que se supo de la mujer es que en el 2009 fue detenida por la Interpol, en Uruguay. Sin embargo, no pudo ser extraditada a Colombia porque un delito por la que era acusada no existía en la ley de ese país. Entonces, desde ese momento, está en libertad y se mantiene prófuga de las autoridades colombianas.