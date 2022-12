Consejo de Estado decreta muerte política de representante liberal Hernán Estupiñán

El Consejo de Estado decretó este martes la muerte política del representante a la Cámara Hernán Estupiñán.

Cabe recordar que, en mayo de 2019, la Procuraduría lo suspendió por tres meses.

De acuerdo con el Ministerio Público, la medida buscaba en su momento “evitar que el representante reitere la presunta conducta irregular de nombrar funcionarios que, al parecer, no desempeñan sus labores en el Congreso en Bogotá, sino que permanecen en sus regiones de origen y no prestan sus servicios a la actividad legislativa para la que fueron vinculados”.

"En consecuencia, como Mena Quiñones no desempeñó las funciones del empleo que le asignaron y el congresista autorizó el pago de los mismos en los términos ya señalados, de dicho comportamiento se deriva que el señor representante a la Cámara Hernán Gustavo Estupiñán Calvache, propició voluntariamente la aplicación diferente de los dineros públicos y con ello distorsionó la finalidad prevista para los mismos”, advierte el fallo.

De esta manera, Estupiñán no podrá aspirar a ocupar cargos de elección popular.

“Tengo el recurso de apelación”, dice Estupiñán

Tras la sentencia del Consejo de Estado de perdida de investidura, el representante a la Cámara por Nariño Hernán Gustavo Estupiñán señaló que tiene una segunda instancia y que presentará una apelación a dicha sentencia.

“Es un fallo de primera instancia y tengo el recurso de apelación ante la Sala Plena del Consejo de Estado, pues obviamente haré uso de él y haré exposición más amplia de mi defensa, de mis argumentos, con la seguridad de que van a hacer evaluados y ojalá el fallo sea favorable para mí”, dijo Estupiñán.

Así mismo, aseguró que presentará nuevas pruebas que demuestran su inocencia y que nunca realizó algún desvió de recursos públicos.

“Demostraré que actué dentro de la legalidad, de que fue un acto de buena fe, de que se hizo todo respetando la norma, haciendo mi cumplimiento de mis funciones como congresista”, concluyó.

