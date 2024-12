Contraloría apelará fallo que tumbó sanciones fiscales por pérdida de recursos en Reficar

La Contraloría se refirió al fallo del Tribunal de Cundinamarca sobre el proyecto de aplicación de la refinería Reficar en el que encontraron varios hechos en Cartagena. El ente de control aseguró que en primer instancia se encontraron responsabilidades fiscales, puesto que para el proyecto se amplió el CAPEX (Capital Expenditures) del Proyecto de Ampliación y Modernización.

“Como consecuencia de los retrasos en el cronograma y el aumento injustificado de sus costos de ejecución; derivó en la pérdida de valor de los recursos públicos invertidos, que resultó imputable tanto a la administración de la refinería, como a los miembros de la junta directiva y a los contratistas”, afirmó la Contraloría.

Entre tanto, también aseguraron que dentro de la investigación no se confirmó el detrimento patrimonial del proyecto, así como denunciaron.

“La Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corresponde a una decisión de la mayoría (2 de 3) de los integrantes de la sala que consideraron en relación con el daño patrimonial al Estado, que “(…) no fue probado. La decisión de la inversión autorizada en el Control de Cambios 2, no constituye fuente de daño patrimonial, pues no debió ser comparado con una fórmula matemática, sino con la inversión física del proyecto, que no fue cuantificada”, aseguró el fallo.

Por último, la Contraloría confirmó que ejercerá el recurso de apelación contra la sentencia en primera instancia.