Contraloría celebra ingreso de USD 20 millones al Tesoro Nacional por caso helicópteros MI-17

El pago de la multa y la restitución del anticipo fueron asumidos por la aseguradora. La suma consolidada de ambas obligaciones alcanzó los USD 20 millones que ya ingresaron a las arcas de la Nación.

