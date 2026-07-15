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Blu Radio  / Judicial  / Corte frena acuerdo entre Petro y Maduro sobre zona binacional y pide enviarlo al Congreso

Corte frena acuerdo entre Petro y Maduro sobre zona binacional y pide enviarlo al Congreso

Dicho acuerdo, firmado el 17 de julio de 2025 en Caracas, Venezuela, lleva en su contenido la Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional, el cual crea compromisos entre ambos Estados.

Petro-Maduro
Petro-Maduro
Fotos: AFP
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 15 de jul, 2026

La Corte Constitucional dejó sin efecto el memorando de entendimiento firmado entre Colombia y Venezuela para crear una zona económica binacional en la frontera entre ambos países tras determinar fallas en su trámite.

Dicho acuerdo, firmado el 17 de julio de 2025 en Caracas, Venezuela, lleva en su contenido la Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional, el cual crea compromisos entre ambos Estados, por lo que tiene la naturaleza de un tratado internacional.

Petro - Maduro.jpg
Petro - Maduro
Foto: AFP

Es decir, según la Corte, este acuerdo no es válido solo con las firmas de los presidentes, en este caso Gustavo Petro y Nicolás Maduro, pues antes debe ser aprobado por el Congreso de la República de Colombia y luego pasar a revisión previa de la Corte Constitucional.

En esa línea, el alto tribunal remitió el acuerdo al presidente para que adelante dicho trámite y declaró que el memorándum no podrá tener efectos en el ordenamiento jurídico colombiano hasta que se cumplan esos requisitos constitucionales.

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