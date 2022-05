Corte interrogó en España a primo de empresario venezolano que estaría detrás de Piedad Córdoba

Desde España, Braulio Augusto Sánchez rindió declaración ante la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, por el caso en el que se investiga a Piedad Córdoba por presuntos nexos con las Farc.

Sánchez contó en su declaración desde Madrid que era un prestamista que trabajaba en la frontera de Colombia y Venezuela, desde Cúcuta como comerciante. La magistrada le preguntó si conocía a Carlos Balilla Batisttini quien no solo es uno de los empresarios multimillonarios de Venezuela, sino que también resultó ser su primo-.

Balilla Batisttini, según medios de Venezuela, es uno de los vicepresidentes de un Banco en ese país que se llama BOD, Banco Occidental de Descuento, cuyo dueño es Victor Vargas, un banquero que por supuestas malas prácticas financieras fue sido investigado, tanto en el vecino país como en una sucursal que tiene en Curazao.

Según fuentes consultadas por BLU Radio, Battistini es un empresario muy relacionado al régimen venezolano, en especial con dos políticos chavistas: Luis Acosta Carles, exgobernador del Estado Carabobo y Rafael Lacava, actual gobernador de esa región. Además, se le ha relacionado con gobernadores y funcionarios del régimen venezolano y supuestamente usaba su puesto en la entidad financiera para lavar dinero a Alex Saab en Curazao.

También figura como dueño de la empresa Led Media, que tenía, según la Corte, otra empresa “espejo o fantasma” en Colombia, para transferir dinero de Venezuela a este país. La Corte Suprema trata de establecer con qué finalidad lo hacía.

El prestamista cucuteño Braulio Sánchez admitió en su declaración que recibía pagos y tiquetes de la empresa Led Media Colombia. De acuerdo con los elementos presentados por la Corte se pudo establecer que la gestión de esas transacciones las recibía desde el mismo correo electrónico de María Alejandra Meza Luna, con quien Andrés Vázquez, exasesor de Piedad Córdoba, intercambió también mensajes con un listado de participantes de Colombianos y colombianas por la paz, en donde aparece el nombre de Iván Cepeda, a quienes se les financiaron tiquetes por $2.400.000 cada uno. Según el correo, esos pagos faltaban por efectuarse.

Alejandra Meza Luna, según fuentes consultadas, era la secretaria y asistente de Carlos Balilla Batisttini, quien tramitaba los tiquetes, facturas y las gestiones que requería el empresario; además fue quien gestionó los tiquetes de los invitados de Piedad Córdoba a la cumbre de presidentes en Bariloche, para garantes en el proceso de liberación de secuestrados.

Previamente, sobre el mismo proceso, la Corte Suprema interrogó a Iván Cepeda y le preguntó si recordaba quién le financió los tiquetes a él y a otros garantes en el proceso de liberación de los secuestrados cuando se dirigieron a Bariloche. El senador Cepeda dijo que no recordaba el recurso, pero que se trató de una cumbre de presidentes de América Latina.

¿Qué papel tiene un prestamista y comerciante oriundo de Cúcuta y con familia colombo venezolana con Piedad Córdoba?

Sánchez afirmó en la declaración que únicamente vio a Piedad Córdoba una sola vez en un Andrés D.C, junto con su primo y dueño de la empresa Led Media Colombia, Carlos Battistini y Niltón Polanco, quien figura como el representante legal de esta empresa en Colombia y quien más adelante resultó ser el jefe de Braulio.

Según fuentes consultadas por BLU Radio, Niltón Polando y Braulio Sanchez, se encargaban de la empresa de Carlos Battistini en Colombia pero desconocían de qué se trataba, aun así transferían por medio de cuentas de terceros el dinero de Venezuela a Colombia.

El hilo del interrogatorio de la magistrada Cristina Lombana tuvo que ver con que el correo alejandrameza26@hotmail.com, de María Alejandra Meza Luna, asistente personal de Carlos Battistini, quien le envió en diferentes oportunidades facturas, tiquetes y desglose de pagos a Braulio Sánchez y ese mismo correo envió los tiquetes en el proceso que se llevó a cabo para liberar a los secuestrados, además del intercambio de mensajes con Andrés Vázquez.

¿Quién es Braulio Augusto Sánchez?

A las 3:25 de la tarde hora Madrid y 8:25 de la noche hora colombiana inició la diligencia de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para interrogar como testimonio al señor Braulio Sánchez en Madrid.

La magistrada Cristina Lombana se desplazó al consulado de Colombia en Madrid, con el fin de escuchar la diligencia de declaración de Braulio Augusto Sánchez Acosta, en el proceso que la Corte adelantó en contra de la senadora Piedad Córdoba.

La magistrada Cristina Lombana le preguntó a Braulio si tiene algún indicio de quién pudo haber atentado contra su vida, a lo que él respondió que una banda de delincuencia común, que ahora pertenece al ELN.

Las actividades de Sánchez

Dentro del relato, Braulio Sánchez contó de sus actividades económicas habituales en Colombia, aseguró que era comerciante.

“He hecho actividades de calzado, he trabajado en importadoras en Venezuela, toda clase de material para el hogar”, la magistrada le preguntó que si dichas actividades las realizaba en Colombia o en Venezuela, a lo que Braulio contestó que trabajó en la frontera: “Como yo vivo en Cúcuta eso es ahí al ladino, me entiende, iba todos los días para allá a trabajar y me devolvía para mi casa, que te digo supermercados, narró.

La magistrada Lombana también le preguntó acerca de su último trabajo en Colombia, Braulio contestó: “Era prestamista de dinero”. En ese momento en la sede de la Sala de Instrucción de la 73 en el norte de Bogotá interrumpió, para manifestar que la abogada Ximena, defensora de Piedad Córdoba no estaba entendiendo la diligencia.

Braulio explicó cómo ejercía de prestamista en 2017 y 2018 en Colombia: “El préstamo era más que todo de inversión, si un zapatero, me decía yo necesito hacer una tarea, tarea, es decir, hacer una docena de zapatos, dependiendo, no importa la clase de zapato que se haga, que necesita 200 o 300.000 pesos, yo los prestaba, ellos vendían y las ganancias íbamos por mitad, yo era el inversionista, prácticamente, el dinero con el cual yo empecé todo eso, fue un préstamo hecho a mi esposa, el banco le prestó, igual yo tenía también hipotecada la casa, que era de mi madre y tenía ahí un dinero”.

La magistrada le expuso después al testigo el motivo de la diligencia: “Quiero ilustrar que la presente diligencia se hace por el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra de la Senadora Piedad Córdoba Ruíz, por diversas denuncias, que comportan varios temas no solamente de relación con la guerrilla de las Farc, sino dentro de sus campañas políticas, la presunta financiación de sus campañas políticas con diversos recursos”.

Encuentro en Andrés D.C.

La magistrada Cristina Lombana le preguntó a Braulio Sánchez si conocía a Piedad Córdoba y en caso de que así fuera, desde cuándo y cómo: “Sí la conozco, la vi, estábamos en el restaurante Andrés Carne de Res en Bogotá, estábamos el señor Sergio López, Niltón Polanco, Carlos Battistini y yo. Ella llegó con su comitiva y con su hijo, creo que es el muchacho llamado Camilo, y una muchacha que es la hija de ella, no recuerdo, ella llegó cuando estábamos ahí, esa fue la única vez que la vi”.

La magistrada le preguntó por qué y cómo conocía a quienes estaban con él en Andrés D.C. y Braulio Sanchez explicó que su primo era Carlos Battistini, al parecer dueño de la empresa Led Media Colombia: “Primero conocí a Sergio, era la persona que se iba a encargar de Led Media Colombia, al igual que la parte que iba a estar representándolos a ellos en Bogotá, era el señor Niltón Polanco, ya”.

La magistrada Lombana le preguntó luego quién era Carlos Battistini, además de ser su primo y la génesis de Led Media Colombia: “Él es constructor, representante de Led Media Venezuela, eso es lo que yo conocí, que es empresario”. Luego, se le preguntó por su nacimiento y nacionalidades. “Nació en Cali, tiene nacionalidad colombiana, por lógica y creo que la venezolana, por todo el tiempo que él vivió allá, como 35 años”.

Ingreso de Braulio Sánchez a Led Media Colombia

Según Braulio Sánchez, se reencontró con su primo Carlos Battistini en 2007, cuando trabajaba en una importadora en Venezuela en donde descargaba camiones: “mi prima, o sea, la hermana de él, Matilde Zamudio Acosta, pasó y me vio descargando camiones, ella me dijo, mijo le voy a decir para que hable con Carlos y a ver qué lo pone a hacer, yo subí a Valencia, me reuní con él, me habló del proyecto que ellos tenían con un amigo llamado Sergio López y ellos iban a montar Led Media Colombia”.

La Corte también le preguntó por las actividades de dicha empresa en Venezuela, y Sánchez señaló que se dedicaban a la publicidad de cualquier empresa. Acción seguida, la magistrada le preguntó si ellos trabajan con personas públicas o políticos en Venezuela, a lo que Sánchez señaló no tener conocimiento.

La reunión para trabajar en la empresa en su sede de Colombia fue en 2009, según el relato de Braulio Sánchez, Sergio López manejaba la empresa en Colombia y Carlos Battistini la manejaba desde Venezuela.

La magistrada Cristina Lombana le preguntó a Braulio Sánchez, por qué le pagaban y cuánto era su salario por acompañar en todas las diligencias a Sergio López, Niltón Polanco y otros socios, a lo que Sánchez contestó que gana un millón de pesos y que en ese momento su trabajo era acompañarlos mientras constituían legalmente la empresa, además de realizar ciertos pagos.

Braulio sacaba dinero de Colombia para enviarlo a Venezuela. No hay pruebas de que ese dinero tuviera un destino específico

La magistrada le preguntó: ¿Es decir, que usted sacaba dinero de Venezuela y lo traía a Colombia, ¿cómo lo sacaba y con qué periodicidad? A lo que Braulio Sanchez contestó que sí: “Lo pasaba, en efectivo, más que todo cuando tenían deudas que pagar de ellos de la empresa, entonces me consignaron a las cuentas de Venezuela, yo las sacaba y las pasaba en una casa de cambio que estuviera al mejor precio y ahí consignaba, Nilton era el que me decía a mí, consigna a esta cuenta, todo se hizo por medio de Davivienda, a nombre mio o a nombre de la empresa”.

La Corte también cuestionó a Braulio acerca de las razones por las que no utilizaron los canales bancarios y lo utilizaban a él para pasar el dinero en la frontera. Sánchez señaló que “porque no había autorización de Venezuela, para pasar, no había dólares para pasar para allá, entonces ellos me consignaron bolívares, yo los pasaba, los cambiaba y deposita”, según Braulio ese dinero se lo depositaban en cuentas de personas conocidas.

Entonces según concluye la Corte, Braulio Sánchez utilizaba cuentas de terceras personas para que Led Media Venezuela le hiciera giros y él pasaba la frontera. Según el indagado, lo hacían así porque en la época no pudo hacer el cambio al dólar.

Hay un correo electrónico que sería el hilo conductor que llevaría a la Corte Suprema hasta Braulio Sánchez, se trata del correo: alejandrameza26@hotmail.com . La comunicación le envía a Braulio el siguiente mensaje: “Braulio estoy por pasarte la reserva en avión con estas dos cosas, creo que es suficiente para que te acrediten como turista”, pero es por ese mismo correo por el que la magistrada le pregunta a Braulio reiterativamente de, por qué le enviaron tiquetes en 2010 si él había dejado de trabajar con ellos, es decir Carlos Battistini, a finales de 2009, dichos tiquetes con destino a Venezuela no los pudo utilizar porque en el aeropuerto lo regresaron.

Además, tiene relación también con ´Colombianos y Colombianas por La Paz´, esta organización creada para servir como garantes en la liberación de los secuestrados, Iván Cepeda, Iván Danilo Rueda, Víctor Manuel Moncayo, entre otros, aparecen en un listado como beneficiarios de tiquetes en agosto de 2009 por saldos de hasta 2 millones cuatrocientos mil pesos y fueron expuestos por la Corte Suprema a Iván Cepeda cuando rindió como testigo en este mismo proceso, quien dijo no acordarse que le hayan hecho el pago de esos Tiquetes, enfatizó que se trató de una cumbre de presidentes.

Braulio Sanchez al parecer tampoco tiene memoria porque ya han pasado más de 12 años desde ese intercambio de correos, por lo que la magistrada Cristina Lombana le pide que intente recordar a qué iba, pero Braulio le dice que no recuerda a qué iba, la magistrada duda de su testimonio: “No es creíble según las reglas de la lógica, que si usted tenía una finalidad para salir al exterior en estos momentos habiendo ese momento tan crucial que dijera que no recuerda a qué iba, perdóneme, pero tengo que ser honesta”. Braulio enfatiza: “eso es lo que tengo en la cabeza, lo que yo recuerde se lo digo, no tengo porque ocultar nada, porque no hice nada, eso lo recuerdo claro porque fue la única vez que me devolvieron, y después de ahí tuve que pedir permiso al juzgado para que me dejara salir, ese día que me devolvieron iba con Nilton, porque incluso él compró el pasaje”.

La magistrada le pregunta a Braulio por qué en la petición de sus tiquetes registraba como una solicitud para el técnico Braulio, a lo que Braulio responde que no sabe, que esa pregunta habría que hacérsela a quien redactó el correo, más adelante en los correos dice que había un hotel en Cocoroa , Tucacas, y le pregunta a Sánchez si se quedó en ese hotel, el responde: “Magistrada escuché, ya le dije que no fui, porque me devolvieron”.

Sánchez dijo que el dinero no tenía fines electorales

La magistrada le preguntó a Sánchez si ese dinero tenía relación con la campaña electoral al Congreso de la República de febrero de 2010, a lo que Braulio Sánchez responde que no.

Luego, se mostraron más correos de la misma María Alejandra Meza Luna, desde el correo: alejandrameza26@hotmail.com, hablando de viáticos, viajes, y de un retiro de dinero que tenía que hacer Braulio. Otro de los correos está dirigido a Ricardo Montenegro Vásquez, el otro exasesor de Piedad Córdoba y dice: “Me llamó Braulio y me dicen que están a la espera de que retires el dinero, no estoy segura de si te lo expliqué, pero hasta que no recibas, no puedo seguir depositando, y se pone más lento el proceso, le entregué 40.000 mil bolívares fuertes, y el cambio fue 35.40, avísame cuánto fue lo que te entregó, gracias”.

La magistrada también recordó que Braulio Sánchez señaló que nunca recibió dinero diferente que no proviniera de Niltón Polanco, por lo que le muestra un documento en el que este le envía a Alejandra Meza una relación de pagos y pendientes; entre ellos aparece una cuenta por $831.000 del restaurante Andrés D.C. del 7 de noviembre de 2009. La magistrada le preguntó si recuerda que fue en esa ocasión el día que conoció a Piedad Córdoba.

Braulio Sánchez dijo que esa fue la única vez que fue a dicho restaurante: “Ellos llegaron a comer incluso iba la hija y el hijo de Piedad, la hija cuando supo que yo era de Cúcuta, me dijo, yo estuve por allá, pequeña pero bonita, eso fue lo que hablé con la hija de ella, no sé”.

La magistrada también le preguntó por la relación de Carlos Battastini con Piedad, a lo que Braulio dijo que no tenía idea: “Yo sé que llegaron y se saludaron, se sentó en la mesa con nosotros, pero que yo le diga que hacían negocios, no puedo decirlo, cuando ellos se sentaban, ante cualquier acto yo me alejaba, yo era un empleado, mi puesto era a un lado”, enfatizó Braulio Sánchez.

También dijo que nunca lo involucraron en ningún negocio, que su trabajo se dedicaba a acompañarlos, y a veces pasar dinero, pero que nunca le consultaron nada: “yo no iba a pedirles explicaciones de lo que ellos hacían”. Lombana también le preguntó por qué lo despidieron de Led Media, Braulio dijo que Niltón lo despidió personalmente porque Led Media no tendría vínculos en Colombia, y supuestamente no funcionó.

“Carlos es mi familia, mi amigo, pero si él hizo negocios con personas públicas, no sé, no tengo nada que ver”, enfatizó Braulio a la magistrada Cristina Lombana, luego de que ella le preguntara repetidas veces por los negocios de Carlos Battastini.

Los depósitos los hacía Braulio y según él, Niltón era quién le ordenaba hacer esos giros: “Yo le preguntaba a Niltán si era mi jefe, el fin de eso no sé cuál era”, sin embargo más adelante admite que hablaba con María Alejandra Meza Luna, la misma de los correos, y ella desde Venezuela era quien llamaba a Braulio para que hiciera “tal cosa”, pero enfatiza que era porque Nilton le decía que estuviera pendiente de los mensajes de ella.

Entre los correos Alejandra Meza le envía un mensaje a Nilton Polaco, jefe de Braulio Sanchez y uno de los representantes legales de la empresa Led Media Colombia, que dice Buenas tardes Nilton, pendiente con un depósito de 20.000 bolívares fuertes en cambio en pesos que en cualquier momento debe entrar a la cuenta, llama a Braulio y verifica el cambio a pesos, gracias, entre otros correos con archivos adjuntos que mostrarían un excel con tablas de gastos.

Además le muestra una tabla de pagos en la que se evidencia un total de gastos por $72 millones de pesos, en ella el último pago relacionado es para Braulio Sanchez con fecha del 30 de enero de 2010 por $500.000. La magistrada cuestiona a Braulio de por qué si él dijo que no trabajaba en Led Media Colombia desde diciembre, y ya había sido liquidado, en enero seguía recibiendo dinero de dicha empresa, a lo que Sánchez no supo responder y dijo que no recordaba.

El delegado de la Procuraduría General de la Nación también le hizo unas preguntas a Braulio, entre ellas, si nunca le llamó la atención que el dinero de las consignaciones que él realizaba por orden de la empresa de Led Media Colombia, no estaba ejecutando a lo que Braulio dijo que no: “No, no me llamaba la atención porque resulta que habían cosas que la empresa generaba como impuestos, una compañía que ellos abrieron generaba impuestos”, la magistrada Lombana lo interrumpe y le pregunta que él cómo tenía conocimiento de esto, a lo que Braulio le contesta que toda empresa genera impuestos, finalmente dice: “lo que se giraba para allá eran gastos, que, qué tenía que ocurrir, qué ocurría, no sé”.

“Ellos me giraban, yo entregaba, pasaba y entregaba, no sé”.

Luego la pregunta es: “Habiendo usted tenido una dificultad judicial, ¿por qué seguía recibiendo dinero para consignar, si no existía ese objeto de esa empresa, por ejemplo, existía local, parqueaderos, situaciones que usted hubiera constatado que usted trabajaba en esa entidad?”

Braulio Sánchez responde que no, que él seguía recibiendo el dinero porque: “era para la empresa, porque el destino de dinero lo hayan usado para otra cosa, es cuestión de ellos, pero yo no incidencia, nunca supe qué hacían ellos con el dinero, realmente eso es cosa que ellos tienen que cubrir”.

Finalmente, la defensa de Piedad Córdoba, quien se encontraba desde la calle 73 en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en Colombia viendo en remoto la audiencia de Madrid, España, le preguntó a Braulio cómo se ha sentido, el agente del ministerio Público dijo que le parecía pertinente que el testigo manifieste si lo han tratado mal o violentado sus derechos, a lo que Braulio dijo que se sintió presionado: “ Lo que yo he sentido es una presión de la magistrada en querer que yo diga cosas que no sé, que no están a mi alcance, porque lo repito era un empleado, no puedo decir cosas que no sé, ni he llegado ni tengo relación con eso”.

