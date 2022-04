Ante la Corte Suprema, Iván Cepeda declaró por presuntos vínculos de Piedad Córdoba con las Farc

BLU Radio conoció la declaración completa que rindió el senador Iván Cepeda dentro de la indagación que la Corte Suprema de Justicia realiza contra Piedad Córdoba por presuntos nexos con las Farc.

Ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana , de la Sala de Instrucción, Cepeda declaró por casi dos horas en las que afirmó que los vínculos de Piedad Córdoba con las Farc tenían que ver con la liberación de los entonces secuestrados por esta guerrilla.

Publicidad

Lombana le mostró a Cepeda unos correos electrónicos de Andrés Vázquez, exasesor de Piedad Córdoba, con fecha de septiembre de 2009, en los que la remitente fue Alejandra Meza, y resultaron asustados con lo dicho por el exasesor de Piedad.

En su contenido hay un listado de cinco personas, entre ellas el senador electo del Pacto Histórico y menciona que la agencia de viajes que suministró los pasajes aéreos para Bariloche solicita el pago de las facturas relacionadas.

Publicidad

Por lo que Iván Cepeda contó que ese viaje se hizo a una cumbre latinoamericana de presidentes que tuvo lugar precisamente en ese sitio, en Bariloche: “pero francamente no recuerdo ni de dónde provino el recurso, si es que fue financiado mi tiquete, ni realmente la circunstancia, ahora bien, he señalado claramente que en las operaciones humanitarias que se dieron circunstancias que ya he especificado los recursos que se enviaron eran propios”, mencionó.

La magistrada Lombana preguntó si se trataba de un viaje financiado, y Cepeda respondió que tendría que buscar si él hizo el pago de dicha factura porque no recordaba ese recibo en particular.

Publicidad

Lombana también le cuestionó al congresista acerca de quiénes eran las personas que aparecían en ese correo: Lilia Clemencia Solano, Víctor Manuel Moncayo Pineda, Teófilo Medina, Iván Darío Rueda y el mismo

Cepeda, quien respondió que creía que todos pertenecían a Colombianos y Colombianas por la Paz. “aunque no estoy seguro que la participación en esa cumbre haya sido hecha por el movimiento como tal”, resaltó

El procurador delegado le preguntó a Iván Cepeda acerca de si conocía otras actividades que haya desempeñado Piedad Córdoba con las Farc.

Publicidad

"Yo estuve en la ciudad de La Habana, en desarrollo de los diálogos que se llevaron a cabo entre el 2012 y 2016, en los que tuvo presencia Piedad con autorización del Gobierno de Santos, hasta donde recuerdo, hubo una reunión en la que estábamos presentes distintos miembros de organizaciones de sociedad civil y la delegación de paz. Reunión autorizada por el gobierno, y que tenía que ver con el proceso. Posteriormente, hubo otra visita en la que se discutieron con Farc, estuve presente yo y estuvo la Senadora, en las que se discutieron temas del proceso de paz, también autorizada por el gobierno", destacó Cepeda.

2008-2012 colombianos y colombianas por la paz

Publicidad

El procurador delegado cuestionó si durante esa época existió relación con Piedad Córdoba e Iván Cepeda, y respondió que no. "No, sé que en 2007 hubo varias reuniones, hasta donde sé una tuvo lugar en Caracas, y otra en algún campamento con el señor Raúl Reyes”, afirmó.

Nuevamente, la Corte le mostró a Cepeda un listado con fecha de agosto de 2009 de facturas por cancelar relacionado con unos tiquetes en los que registraba a su nombre, con una factura pendiente por pagar.

El hoy senador señaló que no recuerda de qué se trata. “No recuerdo, pero es posible que hubiera un viaje. Recuerdo que hubo un viaje en el cual Colombianos y Colombianas por la paz, tuvo un encuentro con el presidente Hugo Chávez, en Caracas, y hubo una gestión para que se lograra que el embajador de Venezuela en Colombia regresara porque se había presentado una crisis diplomática”, expresó.

La magistrada le insistió en quién pagó los tiquetes y Cepeda enfatizó en que no recuerda las circunstancias y que no podría precisar.

Publicidad

El senador hizo un relato de las liberaciones de los secuestrados y las negociaciones con las Farc, en el que dijo que Piedad Córdoba era la persona que realizaba las gestiones más complejas. "Que era en las operaciones humanitarias, ella fue quien hizo todos y cada uno de los vuelos para traer a esas personas que estaban en poder de la guerrilla", reveló.

Publicidad

En particular, la situación de la búsqueda de la paz se había tornado difícil. El gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez había tomado la decisión de señalar que en Colombia no existía un conflicto armado y, en consecuencia, el tratamiento que se debía dar a los grupos alzados en armas no era lo que se había hecho. Señaló que el gobierno había cerrado cualquier posibilidad de encontrar un camino hacía los diálogos y la negociación de paz.

"Y la Senadora Piedad Córdoba emprendió unas labores tendientes a reactivar esa posibilidad y concretamente hizo contacto con el gobierno de Hugo Chávez con distintas instancias de la comunidad internacional y tuvo contacto con el presidente de ese entonces Álvaro Uribe y fue autorizada por el presidente Uribe para realizar gestiones humanitarias", dijo Cepeda.

"Tengo entendido que a finales de 2007 tuvo varias reuniones, al menos una muy publicitada en la que participaron miembros de la guerrilla de FARC en ese momento, hasta donde recuerdo Iván Márquez y otros miembros de esa organización en Venezuela con presencia también de Hugo Chávez, si no estoy mal Clara Rojas y tras personas tuvieron libertad a raíz de esas gestiones", destacó.

Ante la pregunta completa de la magistrada Lombana de que si Piedad Córdoba tenía relación con las Farc, Cepeda dijo que esa relación estaba suscrita a lo que tenía que ver con las liberaciones.

Publicidad

"Farc hacía llegar información sobre cómo se debía producir las liberaciones de las personas, pero más allá de esa circunstancia no tengo conocimiento de que hubiera algún tipo de diálogos o gestiones. Lo que sí puedo decir es que a diferencia de lo que he escuchado en los medios de comunicación, esto no era ninguna clase de procedimientos expeditos y fáciles", precisó.

"Con esto quiero ser especialmente afirmativo: las Farc consideraban que estos secuestrados eran canjeables, lo cual denota que no estaban dispuestas a entregar fácilmente a estas personas. La prueba es que muchas de ellas cumplieron años. Me parece ficticia la idea de que la senadora Córdoba le pedía a Farc alguna liberación y procedieran inmediatamente", enfatizó Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia.

Publicidad