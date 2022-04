¿Qué comité de ética del Pacto Histórico investigará a Piedad Córdoba?, ¿qué pasará con su curul?

El Pacto Histórico viene enfrentando duras críticas, cuestionamientos y bajas dentro de su campaña presidencial. Este jueves, en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, congresistas y legisladores electos del Pacto Histórico hablarán sobre la controversia generada por la decisión de Gustavo Petro de pedirle a Piedad Córdoba de marginarse de la campaña presidencial, lo que pone en duda si se apoya su posesión como senadora.

Sobre el tema hablaron Iván Cepeda, senador Polo Democrático; David Racero, representante a la cámara Lista Decencia; María Fernanda Carrascal, representante electa a la Cámara; y Alirio Uribe, también representante electo.

Una de las principales dudas que surgen sobre el tema de Piedad Córdoba es cuál comité de ética del Pacto Histórico la investigará si no existe uno solo definido en la coalición, sino que cada partido que integra la alianza tiene uno.

“El Pacto Histórico es una coalición bastante reciente donde confluyen muchas más fuerzas políticas y donde también de alguna manera estamos haciendo un ejercicio innovador, bastante nuevo. Nos estamos organizando. Lo que tenemos es plena intención y seguramente con esta investigación que el Pacto Histórico ha anunciado que va a suceder, más pronto tendremos más noticias y sabremos quiénes serán parte de este comité de ética”, declaró María Fernanda Carrascal.

“Lo más importante aquí es la voluntad que tenemos en este momento, para hacer las investigaciones que sean pertinentes desde el comité de ética, cosa que no vemos en otras campañas. Investigados por diferentes índoles hay en absolutamente todos los movimientos, coaliciones y partidos en este momento en este país”, agregó la representante electa.

De acuerdo con David Racero, no se puede pedir que Piedad Córdoba “es una víctima” y debe surtirse el debido proceso.

“Yo no puedo hacer algún tipo de juicio, que se surta el debido proceso en la comisión de ética. Sería un exabrupto de mi parte intentar adelantarme a lo que pueda ocurrir, cuando desde el Pacto Histórico hemos decidido hacer un ejercicio prudente, juicioso, de cara a la opinión pública. A mí me agradó cuando la senadora Piedad Córdoba ayer mismo sacó un comunicado diciendo que ella es la más interesada en que lo que se ha dicho en torno a ella, los juicios, las valoraciones, no solamente tenga la oportunidad de expresarse, sino que los demás la escuchen”, declaró Racero.

El senador Iván Cepeda aseguró que el Pacto Histórico en sus primeras decisiones redactó un código de ética, el cual está disponible y tiene una clara definición de las responsabilidades, principios y valores que deben defender sus integrantes. “Puede tener la certeza la opinión pública que eso va a tener obvios desarrollos”, sostuvo el congresista.