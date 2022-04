Ingrid Betancourt asegura que Piedad Córdoba, siendo congresista, ofreció presentarle a 'Tirofijo'

BLU Radio conoció el audio completo de la declaración de Ingrid Betancourt y Andrés Pastrana como testigos ante la Corte Suprema de Justicia , en el proceso que se lleva en contra de Piedad Córdoba por 'farcpolítica'.

En su declaración, Betancourt dijo que era evidente el apoyo económico de las Farc a Piedad Córdoba y habló del apoyo electoral de esa guerrilla a la exparlamentaria. Además, aseguró que la hora congresista electa le contó de sus vínculos con la guerrilla cuando ambas eran senadoras.

Ante la sala de Instrucción en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, Betancourt dijo que, en medio de sus encuentros con Piedad Córdoba, la senadora le ofreció presentarle a comandantes de las Farc.

"No me atrevería a decir que yo era amiga de Piedad. Ahí nos conocíamos, coincidimos en ciertos debates y dentro de ese espacio, de esa política de ese momento que era un espacio agresivo y había una solidaridad de mujer, a ella la atacaban muchísimo, a mí también. Eso creó una solidaridad y en algún momento salíamos juntas a almorzar. No era una amistad social, pero había colegaje. En una de esas oportunidades, Piedad me dijo que ella tenía contacto con la guerrilla y que si yo quería ir a conocer a Manuel Marulanda y a los comandantes de las Farc. Yo en ese momento estaba en oposición al gobierno de Pastrana y estaba promoviendo un referendo anticorrupción para pasar unas reformas constitucionales al régimen electoral”, declaró Betancourt ante la Corte Suprema.

También se le preguntó a Ingrid Betancourt si tenía conocimiento de cómo inició el contacto de la exsenadora Piedad Córdoba con las Farc , en el relato que cita de 2001, a lo que ella contestó: “Yo no sé, lo que sí sé es que en el Congreso todos sabíamos que Piedad tenía contacto con los comandantes de las Farc. Ella lo decía también, era algo que se veía normal porque estábamos en un proceso de paz y había mucha gente visitando a las Farc”.

Dentro de las preguntas a Ingrid, el procurador delegado Jorge Sanjuán, inquirió la ahora candidata presidencial sobre si sabía de manera directa si las Farc apoyaban a Piedad Córdoba con temas económicos para su gestión política.

"De eso se hablaba, yo nunca tuve ninguna prueba de eso, pero sí se hablaba de eso. En el Congreso se habla de muchas cosas, el Congreso es un sitio de chismes, también se decía que las Farc había apoyado a otros, pero como se decía que el paramilitarismo estaba apoyando a otros y el narcotráfico había apoyado a otros, esa era información confidencial de colegas que la compartían, pero que uno no tenía como comprobarlas".

Otra pregunta a Betancourt se relacionó al tiempo en que estuvo secuestrada: "¿En el lugar de cautiverio escuchó que las Farc estuvieran apoyando económicamente a Piedad?

A esto, ella respondió: "No escuché que le dieran recursos, pero sí escuché múltiples veces que la consideraban parte de ellos; no sé si eso involucre apoyo económico. Esos eran los términos en los que se referían a ella".

La magistrada Cristina Lombana finamente preguntó: "¿Sabe usted de algún apoyo electoral que haya hecho las Farc a la senadora Piedad Córdoba en las diferentes postulaciones al Congreso de la República?"

"Yo no he conocido y no tengo pruebas de ello, pero de alguna manera eso se daba por hecho; es decir, las Farc tenían una diferencia, digamos, con los partidos legales comunistas del país. Esos partidos trataban de independizarse de las Farc y para ellos eso implicaba un castigo en términos económicos. Entonces me imagino que estar con las Farc fue lo contrario, pero ahí sí es lo que uno piensa, dentro del marco de lo que uno conoce", respondió Betancourt.

Finalmente, en la declaración, al expresidente Andrés Pastrana se le preguntó si tuvo conocimiento de alguna relación que tuviera Piedad Córdoba con las Farc en su gobierno, a lo que el expresidente respondió que no.

