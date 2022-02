Piedad Córdoba tenía más influencia que incluso Maduro cuando era canciller de Chávez: Jaime Lozada

El representante Jaime Felipe Lozada Polanco , hijo de la excongresista Gloria Polanco y quien pasó tres años secuestrado al igual que su señora madre y un hermano, habló sobre el poder que tenía Piedad Córdoba en las Farc y en el régimen de Hugo Chávez.

Losada Polanco reconoció que la excongresista fue determinante para que su mamá recuperara la libertad y saliera de la selva, pero aseguró que era ella quien establecía la agenda y se encargaba de la articulación entre el Secretariado de las Farc y el régimen de Hugo Chávez

"Si ella no hubiese intervenido, mi mamá no habría podido salir, pero había un interés político . No sé si de Piedad Córdoba, pero sí del gobierno venezolano", sostuvo Lozada

"Piedad Córdoba no solo era la encargada de la agenda política de las Farc y el gobierno venezolano, sino también de priorizar las liberaciones. Ella era quien tenía la potestad y la coordinación de la agenda política en régimen venezolano y las Farc para la liberación de nuestros seres queridos. Hugo Chávez adoraba a Piedad Córdoba , la idolatraba, a ella la trataban como si fuera un jefe de Estado por su cercanía personal y de amistad con Hugo Chávez. Tenía más poder que el mismo canciller Nicolás Maduro en el tema de los secuestrados, porque era ella quien definía la agenda", añadió.

De acuerdo con Lozada Polanco, en Caracas (Venezuela), fue testigo de la mecánica de negociación con que se operaba, en la que al término de encuentro con familiares, se corría después para reuniones con alias 'Iván Márquez' .

"Las reuniones eran fecuentes y permanentes en el lobby del hotel. Andrés Vásquez, que era su asesor y mano derecha , nos decía que tenían que termianr cualquier charla que tenían con oostoros los familiares de los secuestrados, porque salían raudos y veloces para reunirse con 'Iván Márquez'. Eso lo vivimos en Caracas, no fue un invento ni un cuento", sostuvo el congresista.

"El poder que tenía Piedad Córdoba, que era venerada por Hugo Chávez y tenía un poder muy fuerte dentro del gobierno venezolano y las Farc, permitió que ella fuera la persona que articulara y coordinara la agenda política de la liberación de los secuestrados", agregó.

De acuerdo con la opinión de Lozada Polanco, Piedad Córdoba actuó como libretista, mientras que las liberaciones de secuestados se convirtieron en un "teatro".

"Había un interés político, no sé si de la senadora, como dijo su asesor , sino sobre todo del gobierno venezolano, para ganar el referendo que se presentaba en las elecciones de Venezuela. La liberación de los familiares era el propósito de nosotros, el bálsamo que esperábamos, sin lugar a dudas tuvo un trasfondo político por parta del gobierno venezolano de Hugo Chávez y de la senadora Piedad Córdoba. Era un teatro, un libreto en el que nosotro cumplíamos un papel importante", agregó.