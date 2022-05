¿Ingrid Betancourt dijo que no llegará a primera vuelta presidencial?

La candidata presidencial Ingrid Betancourt dejó entrever que no llegaría a disputar la primera vuelta en las elecciones del próximo 29 de mayo. La posición de la aspirante se conoció durante un debate en la Universidad Eafit. "Tenemos que unir al centro, así que no todos pueden llegar", sostuvo la candidata.

"Tenemos la oportunidad, cada uno de nosotros, individualmente, pero también colectivamente, de acabar con este sistema. El diferencial el el voto el 29 de mayo. Si nos dejamos convencer que la única solución es votar por Petro o por Fico , el país se va a una guerra civil, que ya está empezando, una protesta social, un inconformismo, vuelve el paramilitarismo, vuelven las guerrillas", aseveró.

Publicidad

El anuncio de Betancourt se suma a declaraciones de los últimos días en las que mostró preocupación por el tema de las encuestas.

“Hay tensión, hay falta de plata y angustias. Yo trato de mirar las encuestas en las que estoy un poquito por encima del cero. La verdad no me preocupa, pienso que la tarea hay que hacerla. Más que un porcentaje, soy una voz y así interpreto mi rol”, dijo la candidata en Voz Populi de BLU Radio este lunes.

"El partido Liberal y el Conservador que prendieron la violencia hace 60 años, que desplazaron a millones de colombianos, de los cuales muchos de nosotros somos los herederos, se reciclaron y hoy están con otros nombres, otras caras, pero son los mismos. Ellos se nutren de la violencia y se nutren de la guerra para ponernos a nosotros arrodillados. Estamos secuestrados. Nos tienen arrodillados para mantenerse en el poder a través de la corrupción. Violencia y corrupción van de la mano para imponernos a los colombianos la pobreza y la exclusión", respondió posteriormente Betancourt.

"Mis principios, mis valores, también me rigen en todas las decisiones que tomo. La coherencia que tengo en el actuar político depende de esa valoración que hago sobre qué es más importante a la hora de tomar una decisión. Siempre pienso que los principios deben primar sobre los intereses. Los intereses en particular personales. Las emociones hay que controlarlas, las emociones no son un buen consejo. Obviamente uno tiene que vivir monitoreando las emociones que uno va sintiendo, pero se debe tener la posibilidad de que ellas no lo dominen a uno. En particular en estas elecciones, no podemos votar por odio o por miedo", complementó la candidata.

Publicidad

Le puede interesar. Ser campeón viene con manual