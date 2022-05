En toda una polémica en redes sociales se convirtió este lunes el discurso dado por el candidato a la presidencia de la República Gustavo Petro , quien en Santa Marta (Magdalena) habló del tema de reelección y dejó en el aire la posibilidad de extender su mandato en caso de ser elegido.

"A mí me dicen, eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿Quiere usted reelegirse?... Les acepto que no se puede hacer mucho de estos objetivos solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición", expresó el candidato del Pacto Histórico.

La declaración generó diversas reacciones, especialmente en su contendor, Federico 'Fico' Gutiérrez , quien aprovechó la declaración para asegurar que él garantiza a los colombianos que su eventual gobierno será de únicamente cuatro años.

Yo sí le garantizo a los Colombianos que nuestro gobierno será de 4 años como lo dicta la Constitución 🇨🇴. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 2, 2022

Por su parte, el aspirante Sergio Fajardo no cuestionó las declaraciones y sostuvo en diálogo con BLU Radio que “eso no tienen ningún misterio”. En su concepto, lo que se debe discutir es sobre los cambios que él quiere implementar y cómo los quiere lograr.

Ante la polémica, la campaña les salió al paso a las críticas. Roy Barreras, jefe de debate parlamentario, descartó ese escenario, así como una asamblea constituyente, que sería uno de los caminos para revivir la figura.

“Una falsa reelección, Petro no va a reelegirse, no habrá una constituyente, quien hizo un articulito fue el expresidente Uribe, tiene claro Petro que lo que se hará en ese gobierno es sembrar los pilares de las distintas transiciones que permita que Colombia sea más justo y productivo”, sostuvo Barreras.

Por otro lado, el congresista César Pachón dijo que no existen las mayorías en el Congreso como para reformar la Constitución.

A los genios que dicen que Petro se quiere reelegir. No le vamos a pedir que crean en Petro, porque el odio los enceguece. Pero ¿Vieron la conformación del Congreso? ¿Se dan cuenta que con esa conformación es imposible una reforma Constitucional? — César Pachón (@CesarPachonAgro) May 2, 2022

