¿Cuatro años no son suficientes para gobernar? Frase de Petro abre el debate

El candidato presidencial Gustavo Petro habló el pasado fin de semana desde Santa Marta sobre la propuesta que le han hecho “algunos” de que cuatro años no son suficientes para gobernar.

“Algunos me dicen eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede mucho de estos objetivos solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, social, energética, de la construcción de una democracia multicolor”, dijo Petro.

Al respecto, los panelistas y periodistas de Mañanas BLU debatieron sobre lo que significa esta afirmación, en caso de que el candidato del Pacto Histórico llegue a la Casa de Nariño.

El periodista Juan Fernández interpretó las palabras de Petro como una afirmación en pro de la continuidad de sus políticas, lo que no necesariamente significa que quiera reelegirse, afirmación con la que estuvo de acuerdo Héctor Riveros, quien dijo que cualquier gobernante quiere continuidad en sus políticas: “Todos quieren quedarse y en eso contexto lo dijo Petro”.

Por su parte, Aurelio Suárez opinó que cree que Petro está “amarrando los perros” y ya vio que lo que puede hacer es poco.

“Ya se está sintiendo ganador y vio que lo que puede hacer es muy poco. Les está diciendo a sus electores: ‘Voy a ganar, pero no se hagan ilusiones porque no voy a hacer mucho’. En cuatro años sacamos este discurso y dirá: ‘Yo les dije que lo que podía hacer era muy poquito. Lo queda claro en el discurso de Petro es que en cuatro años solo sembrará las semillas’”, opinó.

Mientras tanto, Álvaro Forero dijo que la democracia sufre mucho cuando deja de ser la permanencia de las ideas y pasa a centrarse en las personas.

“Petro sabe que hay una gran duda sobre eso en él y si no confirma, si no habla claro y no promete que no hará lo que se ha hecho en otros países incrementa los temores”, opinó.

Por su parte, Daniel Mejía opinó que el principal de riesgo de Petro es ese: “Que en cuatro años no entregue el poder”.

