Este lunes, 2 de mayo, la candidata a la Presidencia Ingrid Betancourt pasó por los micrófonos de Voz Populi y aprovechó para dar su opinión sobre un posible apoyo en segunda vuelta, la reunión con Uribe, entre otros.

“Lo estoy pensando, es una decisión muy difícil porque no es apoyar por apoyar, es apoyar para unir. Quedarnos a mitad de camino sería un costo para muchos colombianos que quieren votar por una mujer, contra la corrupción, contra los dos polos (extrema izquierda y extrema derecha), hay un deber de representar a esos colombianos; si pudiéramos unirnos sería una muy buena opción para Colombia”, dijo.

Además, ante el planteamiento de una posible segunda vuelta entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, Betancourt enfatizó que “no me siento identificada con ninguno. Lo que sí sé es que no me voy a ir a mirar ballenas”.

Por otro lado, sobre la reunión con el expresidente Álvaro Uribe, “eso quedó en nada, yo creo que él nunca quiso, eso salió de un periodista que hizo la pregunta. En algún momento tendré la oportunidad de agradecerle, tengo por él y el expresidente Santos una gratitud de vida y de libertad”.