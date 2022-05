"Ser la única mujer es una razón para no bajarme de la candidatura": Ingrid Betancourt

Este lunes, 2 de mayo, la única candidata mujer a la Presidencia de la República, Ingrid Betancourt, estuvo en Voz Populi, programa dirigido por Jorge Alfredo Vargas, y aprovechó para dar su opinión tras los resultados de la encuesta Invamer para BLU Radio, Caracol Noticias y El Espectador, la cual no la dejó muy bien parada de cara a las elecciones.

“Hay tensión, hay falta de plata y angustias. Yo trato de mirar las encuestas en las que estoy un poquito por encima del cero. La verdad no me preocupa, pienso que la tarea hay que hacerla. Más que un porcentaje, soy una voz y así interpreto mi rol”, afirmó.

La candidata por el partido Verde Oxígeno, según la encuesta, tan solo obtuvo el 1.1 % de la intención de voto, ocupando el séptimo lugar.

Por otro lado, vale la pena recordar que Ingrid Betancourt es la única mujer que aspira al cargo más importante del país, en una lista donde se encuentran otros siete candidatos. Ante esto, no dudó en expresar que “esa es una de las razones por las que no me puedo bajar”.

“Estamos en un país donde todavía hay mucho machismo y tenemos que cambiar eso. Yo creo que una voz de mujer es importante, nos pone a reflexionar de otra manera, otras prioridades”, puntualizó.

Betancourt enfatizó en la necesidad que tiene el país de que las mujeres sean protagonistas en el ámbito político y que se está trazando un camino para conseguirlo: “Confiar en las mujeres es una responsabilidad nuestra, decirle al resto del país que las mujeres sí aportamos algo diferente, estamos hablando de propuestas concretas”.