Corte reactivó la 'Yidispolítica' en juicio a Bernardo Moreno, exsecretario de Presidencia de Uribe

Este miércoles, en audiencia de juicio de la Corte Suprema de Justicia fue interrogado Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo durante la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez. El tema abordado fue el proceso en su contra por el delito de tráfico de influencias conocido como ‘Yidispolítica’.

Moreno Villegas, quien ya tiene una condena por el escándalo de las chuzadas del DAS , que se dio también durante el gobierno Uribe, señaló que únicamente habló con Yidis Medina en tres oportunidades, entre ellas para hablar de un libro que quería publicar. El exfuncionario aseguró que se trató de una reunión de 5 a 7 minutos; así como en dos oportunidades más cuando ya no era congresista.

En el despacho del magistrado Ariel Torres, donde se adelantó la diligencia del juicio, Moreno contestó acerca de varios vínculos y relaciones, como con el general Óscar Naranjo Trujillo, exdirector de la Policía Nacional, de quien aseguró conocer, pero no ser cercanos. “Por allá, cuando llegó a la presidencia, en 2004, se desempeñaba como director de la Dijin, tuve la oportunidad de conocerlo, conversarlo, compartimos en consejos comunitarios, esa fue mi relación con él, también cuando fue director de la policía hubo una relación estrecha de gobierno”, indicó el exfuncionario, quien aseguró que en la actualidad no tiene relación con el oficial en retiro.

Uribe pidió nombrar notarios

En el interrogatorio, el magistrado Ariel Torres también le preguntó a Moreno sobre el nombramiento de notarios y las recomendaciones de hojas de vida para estos cargos. A esto, el exfuncionario respondió que no participaba de la revisión de las hojas de vida y que era el entonces presidente de la época para el 2004, Álvaro Uribe, quien recomendaba los nombramientos y entregaba las hojas de vida.

“Con todo el respeto que merece el presidente “Uribe, él es ´desordenadongo´. Él da muchas instrucciones a uno y al otro. En algunas ocasiones, en el tema puntual de las notarias, que se podían nombrar 15 o 20 notarios en todo el país, o 20 o 30, me decía llame a tal persona, dígale que me mande la hoja de vida, que es un amigo mío de Pereira, de Cali o donde fuera”, declaró Moreno.

Además, Moreno aseguró que algunos nombramientos los hacía propiamente el expresidente. “Cuando se le preguntaba al presidente él decía, sí, es una decisión mía y el nombraba al notario", sostuvo.

Bernardo Moreno también contó que las hojas de vida para el nombramiento de notarios, en ciertas ocasiones, salían de presidencia para Superintendencia de Notariado y Registro: “se revisaban los requisitos, se hacía el decreto y los documentos regresaban al despacho de Uribe”, refirió.

El exsecretario de la Presidencia también manifestó que Uribe ordenó el despido del superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, en medio de las denuncias de presunta corrupción en el nombramiento de notarios y tráfico de influencias para la elección de funcionarios.

“El presidente me dice: 'estoy recibiendo muchas quejas de este señor, me estoy cansando de este cuento, dígale al muchacho que se retire'. Me da la instrucción y yo la hago”, declaró Moreno.

El exfuncionario agregó que: “Ministros, generales y altos cargos, llevaban hojas de vida, y pedían tener en cuenta a una persona”, pero señaló que: "de ahí a imponer decisiones de cargos, nunca se hizo eso”.

En la audiencia, también rindió ampliación de testimonio Carlos Holguín Sardi, exministro del Interior

A Carlos Holguín el magistrado Ariel Torres también le preguntó por los notariados y por la relación con Yidis Medina. El exministro reconoció que se reunió con ella en una oportunidad y que la manifestó sentirse maltratada por el gobierno, que ese era su reclamo.

"Yo no tenía ningún tema especial para tratar con ella”, “dijo que se sentía maltratada por unos problemas burocráticos en su región Santander, o que no le habían hecho un nombramiento que le habían ofrecido”, dijo Holguín.

Además, a Holguín le preguntaron si Yidis Medina le hizo mención de Bernardo Moreno, a lo que él señaló que no: “No me iba a poner de intermediario, ni mensajero, y no creo que me mencionara a ningún funcionario en particular”.